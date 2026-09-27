[2026AG] 한국 여자 세팍타크로, 더블 2연승 4강 확정…동메달 확보

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자 세팍타크로가 27일 인도와 일본을 연파했다.
- 한국은 여자 더블 B조 2승으로 준결승 진출을 확정했다.
- 한국은 16년 만에 아시안게임 메달을 확보했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 세팍타크로 여자 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 더블(2인조)에서 2연승을 달리며 준결승 진출과 동시에 최소 동메달을 확보했다.
한국은 27일 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 대회 여자 더블 예선 B조에서 인도와 일본을 잇달아 2-0으로 제압했다.
이날 오전 인도와의 1차전에서는 한예지와 이민주(이상 부산환경공단)가 나선 1세트를 15-8로 따냈다. 2세트에서는 스트라이커 김세영(충남체육회)이 투입됐고, 한국은 15-3으로 크게 앞서며 경기를 마무리했다.
오후 일본과의 2차전에서도 2-0(15-13 15-7) 완승을 거뒀다. 한국은 필리핀과 나란히 2승을 기록하며 남은 조별리그 결과와 관계없이 최소 조 2위를 확보했다.
이번 대회 여자 더블은 4개국씩 2개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1·2위가 준결승에 진출한다. 별도의 동메달 결정전이 없어 준결승에 오른 팀은 최소 동메달을 확보한다.
한국 세팍타크로가 아시안게임 여자 더블에서 메달을 따내는 것은 2010 광저우 대회 동메달 이후 16년 만이다. 이번 대회에서는 여자 팀 레구 은메달에 이어 세팍타크로 대표팀의 두 번째 메달이다. 한예지, 이민주, 김세영은 앞서 여자 팀 레구 은메달을 합작한 데 이어 여자 더블에서도 메달을 확보했다.
한국은 오는 28일 오전 9시 필리핀과 조별리그 마지막 경기를 치른다. 사실상 B조 1위 결정전이다. 같은 날 오후 2시 준결승이 열리고, 결승은 29일 오전 9시에 진행된다.
football1229@newspim.com