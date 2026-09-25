[2026AG] 여자 세팍타크로, 태국에 막혀 팀레구 은메달…3회 연속 준우승

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자 세팍타크로 대표팀이 '세계 최강' 태국의 벽을 넘지 못하고 아시안게임 팀 레구 3회 연속 은메달을 획득했다.

한국은 25일 일본 나고야 미즈호공원 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 세팍타크로 여자 팀 레구 결승에서 태국에 레구 점수 0-2로 패했다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 여자 세팍타크로 팀 레구 대표팀. 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

이로써 한국은 2018 자카르타·팔렘방 대회와 2022 항저우 대회에 이어 이 종목에서 3회 연속 은메달을 목에 걸었다. 이번 대회 한국 세팍타크로 대표팀의 첫 메달이다.

반면 세팍타크로 최강국 태국은 2010 광저우 대회부터 여자 팀 레구 5회 연속 정상에 올랐다.

팀 레구는 팀당 3명으로 구성된 레구 3개가 맞붙어 승부를 가리는 단체전이다. 한국은 이번 대회 조별리그에서 2승 1패로 2위를 차지한 뒤 준결승에서 인도네시아를 2-0으로 꺾고 결승에 올랐다. 조별리그에서 0-3으로 패했던 태국과 다시 만났지만 설욕에는 실패했다.

한예지, 이민주(이상 부상환경공단), 최지나(경북도청)가 출전한 1레구에서는 세트스코어 0-2(13-15 5-15)로 패했다.

첫 세트가 아쉬웠다. 한국은 7-10으로 끌려가다 3연속 득점으로 균형을 맞췄고, 11-11에서 상대 공격 범실을 끌어내며 역전했다. 13-12까지 앞서며 세트를 가져오는 듯했지만 한예지의 공격이 네트에 걸린 뒤 태국의 공격과 서브를 막지 못해 3점을 연달아 내줬다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 여자 세팍타크로 팀 레구 대표팀의 김세영이 일본 나고야 미즈호공원 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 세팍타크로 여자 팀 레구 결승에서 태국에게 공격을 시도하고 있다. 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

2세트에서는 초반부터 태국에 흐름을 빼앗겼다. 특히 2-5 상황에서 블로킹을 시도하던 이민주가 공에 목덜미를 맞고 쓰러지는 아찔한 상황까지 발생했다. 한국은 결국 격차를 좁히지 못하고 5-15로 세트를 내줬다.

김세영(충남체육회), 배한울, 위지선(이상 인천시체육회)이 나선 2레구에서도 반전은 없었다. 한국은 세트스코어 0-2(7-15 6-15)로 패했다. 초반까지 태국과 대등하게 맞섰지만 중반 이후 연속 실점을 허용하면서 승부가 기울었다.

한국은 끝까지 추격전을 펼쳤지만 결국 한 세트도 가져오지 못했다. 세 대회 연속 결승 무대를 밟은 한국 여자 세팍타크로는 또 한 번 태국의 높은 벽을 실감하며 은메달로 대회를 마쳤다.

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