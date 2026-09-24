[2026AG] 女세팍타크로, 팀레구 준결서 인니에 2-0...은메달 확보

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자 세팍타크로팀이 24일 인도네시아를 꺾고 결승에 올랐다.
- 아시안게임 3회 연속 결승 진출로 은메달을 확보했다.
- 한국은 25일 태국과 금메달을 두고 맞붙는다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 세팍타크로 대표팀이 3회 연속 아시안게임 결승 진출에 성공하며 은메달을 확보했다.
한국은 24일 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026 아시안게임 세팍타크로 여자 팀 레구 준결승에서 인도네시아를 레구 점수 2-0으로 꺾었다.
예선에서도 인도네시아를 3-0으로 완파했던 한국은 다시 한번 우위를 증명하며 결승 무대에 올랐다. 2018 자카르타·팔렘방 대회와 2022 항저우 대회에 이어 아시안게임 3회 연속 결승 진출이라는 쾌거를 이뤘다.
팀 레구는 3인조로 구성된 세 개의 레구가 맞붙어 승부를 가리는 단체전이다. 예선에서 2승 1패를 기록한 한국은 2위로 준결승에 올라 3위 인도네시아를 만났다.
첫 번째 경기에서 한국은 세트 점수 2-0(15-9 15-11)으로 완승하며 기선을 제압했다. 두 번째 경기에서는 첫 세트를 내주며 흔들렸으나 집중력을 발휘해 세트 점수 2-1(13-15 15-13 15-11)로 짜릿한 역전승을 거두며 경기를 매조졌다.
이제 시선은 금메달을 향한다. 한국은 준결승에서 개최국 일본을 2-0으로 완파한 '세계 최강' 태국과 25일 오전 9시 금메달을 두고 맞붙는다.
세팍타크로 최강국 태국은 2010년 광저우 대회부터 5회 연속 우승을 노린다. 한국은 은메달을 목에 걸었던 지난 두 번의 대회 결승에서도 모두 태국에 막혔다. 예선 3차전 맞대결에서도 0-3으로 졌다.
psoq1337@newspim.com