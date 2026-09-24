[2026AG] 장국희-이종준, 사격 스키트 혼성 세계기록 쏘며 銀 명중

AI 핵심 요약beta
- 장국희·이종준이 24일 아시안게임 혼성 스키트 단체전 은메달을 땄다.
- 한국은 결선 51점으로 중국에 1점 뒤진 2위에 올랐다.
- 이번 메달은 한국 사격 대표팀의 대회 6번째이자 스키트 첫 입상이다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 사격의 간판 장국희와 이종준이 혼성 단체전에서 값진 은메달을 수확했다.
장국희(KT)와 이종준(충남체육회)은 24일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아시안게임 사격 혼성 스키트 단체전 결선에서 51점을 기록했다. 52점을 쏜 중국에 이어 2위에 올랐다. 51점은 종전 세계기록 47점을 훌쩍 넘은 기록이지만 중국이 세계기록과 금메달을 차지했다.
이번 메달은 이번 대회 한국 사격 대표팀의 6번째 메달이자 스키트 종목 통틀어 첫 입상이다. 앞서 개인전과 단체전에서 메달을 수확하지 못했던 두 선수는 혼성 경기에서 찰떡 호흡을 과시하며 아쉬움을 털어냈다.
사격 스키트 혼성 단체전은 본선 상위 4개 팀이 결선에 오른다. 각 선수가 사대를 이동하며 팀당 24표적을 사격한다. 최하위 한 팀씩 탈락하는 서바이벌 방식으로 진행된다.
한국은 본선에서 143점을 쏴 145점의 카타르에 이어 전체 2위로 결선에 진출했다. 결선 1라운드에서 22점을 명중시켜 동메달을 우선 확보했다.
이어 열린 2라운드에서 이종준이 12발 중 2발을 놓쳤으나 장국희가 12발을 모두 적중시켰다. 총 44점을 기록한 한국은 은메달을 확보한 채 금메달결정전에 돌입했다.
중국에 1점 뒤진 44대 45로 금메달결정전에 나선 두 선수는 끝까지 추격전을 벌였다. 그러나 마지막 고비를 넘지 못하고 1점 차를 뒤집지 못한 채 아쉽게 준우승에 머물렀다.
psoq1337@newspim.com