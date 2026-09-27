[2026AG] 강준이, 스케이트보드 남자 스트리트 금메달…한국 AG 사상 최초

AI 핵심 요약beta
- 강준이, 27일 아시안게임 스케이트보드 첫 금메달을 땄다.
- 남자 스트리트 결선서 180.85점으로 정상에 올랐다.
- 한국 스케이트보드, 정식 종목 채택 후 첫 금메달이다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 스케이트보드 국가대표 강준이(영등포고)가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 스케이트보드 사상 첫 금메달을 따냈다.
강준이는 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 대회 스케이트보드 남자 스트리트 결선에서 총점 180.85점을 기록해 정상에 올랐다.
스케이트보드 스트리트는 계단과 난간, 레일, 경사면 등 길거리 구조물을 본뜬 코스에서 기술의 난도와 완성도, 독창성 등을 평가하는 종목이다. 스케이트보드가 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임에서 정식 종목으로 채택된 이후 한국 선수가 금메달을 획득한 것은 처음이다.
강준이는 자유롭게 코스를 소화하는 런에서 88.45점을 기록하며 선두권에 자리했다. 고비는 고난도 단일 기술을 겨루는 트릭이었다. 초반 시도에서 잇달아 실수하면서 순위가 내려갔지만 마지막 시도에서 준비한 기술을 성공해 92.40점을 받았다.
결국 런 88.45점과 트릭 92.40점을 합친 180.85점으로 일본의 사사키 도아와 오노데라 긴우를 제치고 금메달을 확정했다.
강준이는 2022 항저우 대회를 앞두고 부상으로 출전하지 못했지만 이번 대회에서 첫 아시안게임 메달을 금빛으로 장식했다.
football1229@newspim.com