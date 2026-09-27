[2026AG] 김영택-신정휘, 남자 싱크로 10m 동메달…한국 다이빙 3번째 메달

AI 핵심 요약beta
- 김영택-신정휘 조가 27일 아시안게임 다이빙 10m 플랫폼서 동메달을 땄다.
- 결승 합계 375.90점으로 중국과 말레이시아에 이어 3위에 올랐다.
- 한국 다이빙은 이번 대회 세 번째 메달을 추가했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 김영택(제주도청)-신정휘(국민체육진흥공단) 조가 2026 아이치·나고야 아시안게임 다이빙 남자 싱크로 10m 플랫폼에서 동메달을 획득했다.
김영택-신정휘 조는 27일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 대회 다이빙 남자 싱크로 10m 플랫폼 결승에서 1~6차 시기 합계 375.90점을 기록해 3위에 올랐다.
금메달은 465.54점을 기록한 중국이 차지했고, 말레이시아가 377.52점으로 은메달을 획득했다.
김영택-신정휘 조는 1차 시기에서 백 다이브로 48.00점을 받아 2위로 출발했다. 하지만 2·3차 시기를 거치며 4위까지 순위가 내려갔다.
4차 시기에서 앞으로 3바퀴 반을 도는 기술로 67.50점을 기록하며 3위로 반등했다. 5차 시기에서는 난도 3.2의 안으로 3바퀴 반 돌기에서 70.08점을 받아 말레이시아를 제치고 2위까지 올라섰다.
마지막 6차 시기에서도 뒤로 2바퀴 반 돌고 2바퀴 반 비트는 기술로 78.84점을 기록했지만, 81점을 받은 말레이시아에 다시 밀리며 최종 3위로 경기를 마쳤다.
한국 다이빙은 이번 대회에서 세 번째 메달을 추가했다. 앞서 김수지(울산시청)-김나현(강원도청) 조가 여자 싱크로 3m 스프링보드에서 은메달을 획득했고, 김나현-문나윤(제주도청) 조는 여자 싱크로 10m 플랫폼에서 동메달을 따냈다.
김영택은 2022 항저우 아시안게임 이 종목에서 은메달을 획득한 김영남의 동생이다. 김영택도 이번 대회에서 시상대에 오르며 형의 뒤를 이었다.
football1229@newspim.com