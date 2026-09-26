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[2026AG] '최민석 7이닝 1실점' 韓 야구 대표팀, 중국 9-2 완파...결승서 일본과 재대결

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  • 최민석이 26일 중국전서 7이닝 1실점으로 한국 승리를 이끌었다.
  • 한국은 중국을 9-2로 꺾고 아시안게임 결승에 진출했다.
  • 한국은 27일 일본과 맞붙어 야구 5연패에 도전한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 야구대표팀이 최민석의 7이닝 1실점 역투에 힘입어 중국을 꺾고 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승에 진출했다. 한국은 전날(25일) 완패를 안긴 일본을 상대로 아시안게임 5회 연속 금메달에 도전한다.

류지현 감독이 이끄는 한국은 26일 일본 아이치현 도요하시 시민야구장에서 열린 대회 야구 슈퍼라운드 중국과의 경기에서 9-2로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 한국 야구 국가대표 우완 투수 최민석(두산). [사진=두산 베어스]

한국은 조별리그에서 거둔 대만전 승리를 포함해 슈퍼라운드 전적 2승 1패를 기록하며 결승 진출을 확정했다. 같은 시각 대만을 7-3으로 제압한 일본은 3승으로 1위에 올랐다.

한국은 오는 27일 오후 6시 30분 같은 장소에서 일본과 금메달 결정전을 치른다. 전날 슈퍼라운드에서 사회인 야구 선수로 구성된 일본에 0-5로 패했던 한국으로서는 설욕전이다. 승리하면 아시안게임 야구 5연패를 달성한다.

경기는 우천으로 예정보다 한 시간 늦게 시작됐다. 한국은 1회초 먼저 한 점을 허용했다. 선발 최민석이 1사 후 왕레이에게 2루타를 맞은 뒤 2사 2루에서 롼천천에게 적시타를 허용했다.

차오제와 푸원룽까지 출루하면서 2사 만루 위기가 이어졌지만, 최민석이 리샤오양을 삼진으로 돌려세우며 추가 실점을 막았다.

한국은 곧바로 1회말 경기를 뒤집었다. 1사 후 문현빈이 볼넷을 골랐고 김도영의 타구를 중국 수비가 제대로 처리하지 못하면서 2, 3루 기회를 만들었다.

이어 문보경의 1루 방면 땅볼 때 문현빈이 홈을 밟아 1-1 동점이 됐다. 문보경은 1루에서 세이프 판정을 받았고, 중국 수비가 흔들린 사이 김도영까지 홈으로 파고들면서 한국이 2-1로 역전했다.

한국은 2회말 두 점을 더 보탰다. 선두타자 박준순이 내야 안타로 출루했고, 김지찬이 적시 2루타를 날려 3-1을 만들었다. 이어 조형우의 희생번트로 주자를 3루까지 보낸 뒤 김주원의 땅볼 때 김지찬이 홈을 밟았다. 한국은 4-1까지 달아났다.

한국 타선은 3회부터 5회까지 추가점을 뽑지 못했지만, 최민석이 마운드를 단단하게 지켰다. 한국은 6회말 다시 중국 마운드를 공략하며 최민석의 호투에 응답했다. 박준순이 안타로 출루한 뒤 김지찬의 내야 땅볼로 주자가 바뀌었다. 조형우의 내야 안타로 1사 1, 3루 기회를 만들었고, 김주원이 우전 적시타를 날려 5-1로 달아났다.

이후 문현빈의 중전 안타까지 나오면서 만루가 됐고, 김도영이 몸에 맞는 공으로 밀어내기 타점을 올렸다. 한국은 6-1까지 점수 차를 벌렸다.

7회말에도 두 점을 추가했다. 윤동희가 볼넷으로 출루한 뒤 박준순이 우측 외야를 가르는 적시 3루타를 터뜨렸다. 이어 조형우가 중전 적시타를 날리면서 한국은 8-1까지 달아났다.

한국은 8회초 최민석 대신 바뀐 투수 좌완 오원석이 등판해 1이닝을 무실점으로 막았다. 8회말에는 김도영의 2루타에 이어 문보경도 적시 2루타를 터트리면서 9-1로 승부에 쐐기를 박았다.

중국은 9회초 안타 2개와 이중 도루 등을 묶어 한 점을 만회했다. 한국은 9회말 2사 상황에서 김영우 대신 성영탁을 투입했고, 성영탁이 마지막 아웃카운트를 잡아 9-2 승리를 완성했다.

[서울=뉴스핌] 한국 야구 국가대표 내야수 박준순(두산). [사진=두산 베어스]

한국 선발 최민석은 7이닝 7피안타 1볼넷 9탈삼진 1실점으로 퀄리티스타트 플러스(선발 7이닝 이상 3자책점 이하)를 기록하며 승리의 발판을 놓았다.

타선에서는 박준순이 4타수 3안타 1타점 1득점으로 공격을 이끌었다. 김주원은 5타수 2안타 2타점을 기록했고, 김지찬도 4타수 2안타 1타점 2득점으로 힘을 보탰다.

대회 내내 감을 찾지 못했던 슈퍼스타 김도영은 마지막 타석에서 장타를 날리며 감을 찾았고, 주장 노시환과 포수 조형우도 멀티히트(한 경기 2안타 이상)를 기록했다. 

한국은 전날 일본전 0-5 패배의 충격을 하루 만에 털어내고 결승행 티켓을 따냈다. 마지막 상대는 다시 일본이다.

한국 야구는 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우 대회에서 연속으로 정상에 올랐다. 일본을 꺾으면 아시안게임 사상 첫 야구 5연패를 완성한다.

football1229@newspim.com

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