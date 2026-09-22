[2026AG] '노시환 2점포·조형우 만루포' 韓 야구, 홍콩에 13-0 7회 콜드승

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 7회 콜드게임으로 홍콩을 완파했다.

한국은 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 홍콩과 B조 조별리그 2차전에서 13-0, 7회 콜드게임 승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 한국 최민석이 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 홍콩과 조별리그 2차전에서 선발로 나서서 2이닝 무실점을 기록했다. [사진=두산 베어스] 2026.09.22 willowdy@newspim.com

이날 최민석을 선발로 내세운 한국은 김주원(유격수)-윤동희(우익수)-김도영(지명타자)-노시환(3루수)-문보경(1루수)-박준순(2루수)-문현빈(좌익수)-조형우(포수)-김지찬(중견수)의 라인업을 꾸렸다.

1회 김도영이 3루수 앞 내야안타로 출루에 성공했고, 주장이자 4번 타자 노시환이 가운데 담장을 넘어가는 선제 홈런을 터트렸다.

2-0 리드를 잡은 한국은 2회 첫 타자인 박준순이 투수 앞 내야안타로 출루했고, 투수의 송구 실책이 나와 무사 2루 득점 상황을 만들었다. 이후 조형우, 김지찬의 연속안타로 1점을 더 보태 3-0을 만들었다.

3회 사실상 승리를 굳혔다. 2사 만루 상황에서 조형우가 만루 홈런을 작렬했다. 이후 7-0으로 앞선 5회에 김지찬과 윤동희의 적시타가 터지면서 3점을 더했고, 7회 윤동희, 박재현 득점과 정준재의 희생플라이를 더해 3점을 추가, 13점을 만들었다.

타선에서는 조형우가 4타수 2안타(1홈런) 4타점 1득점, 노시환이 4타수 1안타(1홈런) 2타점 2득점, 김지찬이 4타수 2안타 3타점 1득점으로 활약했다.

[서울=뉴스핌] 노시환이 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 홍콩과 조별리그 2차전에서 1회 2점포로 이날 결승타를 기록했다. [사진=한화 이글스] 2026.09.22 willowdy@newspim.com

투수진도 약체로 꼽히는 홍콩 타자들을 상대로 단 한번의 출루도 허용하지 않았다. 선발로 나선 최민석이 2이닝 2탈삼진을 기록한 데 이어 김진욱(1이닝 2탈삼진), 최준용(1이닝 3탈삼진), 김영우(1이닝 2탈삼진), 배찬승(1이닝 2탈삼진), 성영탁(1이닝 1탈삼진)까지 완벽한 투구를 펼쳤다. 총 탈삼진 12개, 무피안타 무사사구 무실점의 '팀 퍼펙트'를 달성했다.

KBO가 아시안게임 기록을 전산화했던 2002 부산 대회 이래 한국 투수들이 피안타를 허용하지 않고, 팀 퍼펙트를 달성한 것은 이번이 처음이다.

한국은 오는 23일 정오에 대만과 1차전을 치른 오카자키 시민구장에서 태국과 조별리그 마지막 경기를 치른다.

willowdy@newspim.com