[2026AG] '박재현·박준순 만루포' 韓야구, 태국에 18-1 콜드승…3전 전승 슈퍼라운드행

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 아시안게임 5회 연속 금메달에 도전하는 한국 야구대표팀이 조별리그를 3전 전승으로 통과했다.

류지현 감독이 이끄는 한국은 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 조별리그 B조 3차전에서 태국을 18-1로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 국가대표 좌완 투수 오원석(KT). [사진=KBO]

이번 대회는 5회까지 15점 이상 차이가 날 경우 경기가 콜드게임으로 종료된다. 한국은 5회초 수비 종료 시점에서 18-1로 리드해 5회말 공격 없이 경기를 끝냈다.

한국은 앞서 차이니스 타이베이(대만)를 5-0, 홍콩을 13-0으로 제압했다. 이날 태국까지 잡고 3전 전승으로 B조 1위를 확정했다. 이로써 조 상위 2개 팀에 주어지는 슈퍼라운드 진출권도 확보했다.

한국은 경기 초반부터 태국 마운드를 거세게 두들겼다. 1회말 선두타자 박재현이 볼넷을 골라낸 뒤 2루를 훔쳤고 윤동희까지 볼넷으로 출루하며 득점 기회를 만들었다. 김도영의 투수 앞 땅볼로 1사 2, 3루가 된 뒤 노시환의 희생플라이가 나오면서 한국이 선취점을 뽑았다.

이어 문보경이 해결사로 나섰다. 문보경은 2사 2루에서 태국 선발 알렉산더 클락을 상대로 우측 담장을 넘기는 2점 홈런을 터뜨려 점수 차를 3-0으로 벌렸다. 이번 대회 문보경의 첫 홈런이었다.

2회에는 박재현의 한 방이 터졌다. 무사 만루 기회에서 타석에 들어선 박재현은 만루홈런을 터뜨려 단숨에 7-0을 만들었다.

[서울=뉴스핌] 국가대표 외야수 박재현(KIA). [사진=KIA 타이거즈] 2026.09.23 football1229@newspim.com

3회말에는 1사 주자 2, 3루에서 정준재와 박재현의 연속 적시타가 터지며 9-0을 만들었다. 이어진 1사 만루 기회에서 김도영이 땅볼을 쳤으나, 3루 주자 정준재가 홈을 밟아 두 자릿 수 점수를 만들었다.

한국은 4회까지 선발 오원석이 마운드를 지켰다. 4회초 좌익수가 전진 수비를 한 탓에 태국 다루에게 3루타를 허용한 게 옥의 티였다. 지난 홍콩전부터 이어온 팀 퍼펙트가 깨졌지만, 후속타자를 삼진으로 잡으며 점수를 주지는 않았다.

한국은 4회말 콜드게임 요건을 만들었다. 무사 2, 3루에서 이재현이 좌익수 희생플라이로 11점째를 기록했다. 이어 2사 2루에서 정준재의 장타가 나오며 한 점을 더 추가했다. 2사 1, 2루에서 윤동희의 적시타가 나왔고, 다음 타자 김도영도 중전 안타로 14-0까지 점수를 벌렸다.

그리고 2사 만루에서 박준순이 왼쪽 담장을 넘기는 홈런을 뽑으며 한국은 18-0을 만들며 콜드게임 요건을 성립했다.

다만 배찬승이 선두타자 펫순탓에게 내야 안타를 허용했고, 2사 상황에서 중견수 김지찬의 포구 실책이 나오며 한 점을 허용해 18-1이 됐다. 후속타자 배찬승은 후속타자 웡수왕을 3구 삼진으로 처리하며 경기를 끝냈다.

선발 오원석은 4이닝 동안 55개의 공을 던지며 1피안타 무사사구 8탈삼진 무실점으로 호투했다. 배찬승은 5회 1점을 허용하긴 했으나, 무자책점으로 경기를 끝냈다.

[서울=뉴스핌] 국가대표 내야수 박준순(두산). [사진=두산 베어스] 2026.09.23 football1229@newspim.com

한국 타선에서는 박재현이 만루홈런 포함 5타점을 기록하며 승리를 이끌었다. 박준순도 대타로 출전해 만루홈런을 터트렸다. 이외에 정준재가 3안타 2타점 3득점으로 활력을 불어넣었고, 포수 김건희도 멀티히트(한 경기 2안타 이상)를 기록했다.

한국은 조별리그 3경기에서 총 36점을 뽑으면서도 1점만 허용하는 압도적인 경기력을 선보였다. 특히 홍콩전에 이어 태국전까지 2경기 연속 콜드게임 승리를 거두며 투타 모두 안정된 모습을 보였다.

B조 1위로 슈퍼라운드에 오른 한국은 오는 25일과 26일 A조를 통과한 두 팀을 차례로 상대한다. 조별리그에서 함께 슈퍼라운드에 진출한 팀과의 맞대결 결과는 그대로 슈퍼라운드 성적에 반영된다. 한국은 슈퍼라운드에서 오는 27일 열리는 금메달 결정전 진출을 노린다.

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