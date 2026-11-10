10월 고속도로 사망자 81.3%↑…경찰, 화물차 등 집중단속

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 11일부터 한 달간 전국 고속도로 사고유발 행위를 집중 단속한다
- 지난달 고속도로 교통사고 사망자는 29명으로 전년보다 81.3% 증가했다
- 경찰은 화물차 과속과 안전거리 미확보, 안전띠 미착용 등을 단속한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 지난달 고속도로 교통사고 사망자가 지난해 같은 달보다 81.3% 급증한 것으로 나타났다. 경찰은 사고 위험이 큰 시간대와 구간에 암행순찰차를 집중 투입하고, 화물차 과속과 안전거리 미확보 등 사망사고를 유발하는 행위에 대한 계도·단속에 나선다.
경찰청은 오는 11일부터 다음 달 10일까지 한 달간 전국 고속도로에서 '사고유발 요인 집중단속'을 추진한다고 10일 밝혔다.
경찰청에 따르면 지난달 고속도로 교통사고 사망자는 29명으로 전년 동월 대비 81.3% 늘었다. 올해 들어 10월 말까지 누적 사망자는 191명으로, 지난해 같은 기간보다 41명(27.3%) 증가했다. 이 가운데 화물차에 의한 사고 사망자는 93명으로 전체의 48.7%를 차지했다.
경찰은 각 시도경찰청 고속도로순찰대의 암행순찰차를 평소보다 증차 배치해 사고 취약 시간대와 노선에 집중 투입할 계획이다. 특히 화물차의 과속과 안전거리 미확보, 지정차로 위반을 중점 단속한다.
내리막길에서 기어를 중립 상태로 두고 탄력주행하는 등 제한속도를 초과해 달리는 화물차는 탑재형 단속장비와 캠코더 등을 활용해 단속한다. 터널과 나들목(IC) 등 사고 위험성이 높은 구간에서는 안전거리를 지키지 않는 차량과 상위차로를 주행하는 화물차의 위반행위를 촬영한 뒤 휴게소 등 안전한 장소로 이동시켜 단속할 예정이다.
안전띠 착용 여부도 불시 점검한다. 고속도로순찰대와 관계기관은 주 2회 이상 주요 요금소 등에서 운전자와 동승자의 안전띠 착용 여부를 확인하는 이동식 '스팟단속'을 벌인다.
경찰은 단속과 함께 연말까지 교통사고 예방 홍보를 이어간다. 고속도로 교통안전 홍보영상을 제작해 전국 메가박스 상영관과 수도권 시내버스 모니터 등으로 송출한다. 사회관계망서비스(SNS)와 라디오 교통방송, 휴게소 캠페인도 활용할 계획이다.
경찰청 관계자는 "운전자 여러분께서 스스로의 교통 안전수칙을 다시 한번 점검하고, 우리 모두의 안전한 고속도로 이용이 될 수 있도록 자발적인 사고예방 활동에 동참해 달라"고 당부했다.
calebcao@newspim.com