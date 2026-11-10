"수출은 역대급 호황인데"…상위 10개 기업이 61% 차지 '쏠림 심화'

AI 핵심 요약beta
- 10일 국가데이터처와 관세청은 3분기 수출액이 3186억달러로 72.3% 증가했다고 발표했다
- IT 부품 수출은 199.1% 늘었고 대기업 수출은 103.5% 증가했다
- 상위 10개사의 수출 비중은 60.9%로 1년 새 20.3%포인트 상승했다
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3분기 수출 전년비 72.3%↑…IT 부품 199% 폭증
상위 10개사 비중 60.9%...수출기업 수 0.3%↑
전기전자 수출 143.6%↑...운송장비는 감소 전환
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 올해 3분기 한국 수출이 반도체 등 정보기술(IT) 부품의 호조에 힘입어 1년 전보다 72.3% 증가했다. IT 부품 수출은 199%로 전년 대비 세 배 가까이로 늘었고 상위 10개사가 전체 수출액에서 차지하는 비중은 60.9%까지 높아졌다.
10일 국가데이터처와 관세청이 발표한 '2026년 3분기 기업특성별 무역통계(잠정)'에 따르면 3분기 수출액은 3186억달러로 집계됐다. 전년 동기 대비 수출 증가율은 1분기 38.4%, 2분기 57.2%에 이어 3분기에도 높아졌다. 수입액은 2031억달러로 25.0% 늘었다.
수출기업은 6만9988개로 집계됐다. 수출기업 수 증가율은 2분기 2.0%에서 둔화했다. 수입기업은 16만1455개로 1년 전보다 1.1% 늘었다.
◆ 대기업 수출 두 배...中企는 소비재 감소
대기업 수출액은 2486억달러로 전년 동기보다 103.5% 늘었다. 중견기업 수출은 369억달러로 12.8%, 중소기업은 327억달러로 10.7% 증가했다. 대기업과 중소기업의 수출 증가율 격차는 2분기 69.0%포인트(p)에서 3분기 92.8%p로 벌어졌다.
대기업은 IT 부품 등을 포함한 자본재 수출이 151.4% 급증했다. 중소기업도 기계류와 화학공업제품 등을 중심으로 자본재와 원자재 수출이 각각 16.4%, 15.1% 늘었다. 다만 중소기업의 소비재 수출은 2분기 9.2% 증가에서 3분기 2.4% 감소로 돌아섰다.
종사자 규모별로는 250인 이상 기업과 10~249인 기업의 수출이 각각 86.8%, 16.2% 늘었다. 1~9인 기업은 도소매업과 운수·창고업 등에서 수출이 줄어 전체 수출액이 1.7% 감소했다.
◆ IT 부품 수출 세 배 가까이...운송장비는 1.2%↓
산업별로는 광제조업 수출이 2915억달러로 82.8% 늘었다. 전기전자 수출이 2060억달러로 143.6% 급증했고 석유화학과 금속제품도 각각 28.8%, 27.4% 증가했다. 운송장비 수출은 2분기 7.3% 증가에서 3분기 1.2% 감소로 전환했다.
품목을 용도별로 보면 반도체를 포함한 IT 부품 수출이 199.1%, IT 제품은 127.5% 늘었다. 이에 자본재 수출은 109.0% 증가했다. 소비재 수출은 화장품류가 늘었지만 자동차와 농산물 등이 줄면서 1.7% 감소했다.
중국과 미국 수출은 각각 113.2%, 98.9% 늘었고 동남아 수출도 93.9% 증가했다. 중동 수출은 2.7% 줄어 2분기(-14.1%)보다 감소 폭이 좁아졌다. 중동으로의 대기업 수출은 4.4% 늘었지만 중견기업과 중소기업은 각각 11.0%, 6.8% 줄었다.
◆ 상위 10개사 수출 비중 1년 새 20.3%p 상승
3분기 수출액 상위 10개사의 수출은 1940억달러로 전년 동기보다 158.8% 늘었다. 전체 수출에서 차지하는 비중은 1분기 50.1%, 2분기 55.3%에 이어 3분기 60.9%까지 높아졌다. 전년 동기보다 20.3%p 오른 수치다. 상위 100개사의 수출 비중도 79.4%로 1년 전보다 11.5%p 상승했다.
교역국 수에 따라서도 수출 증가 폭이 갈렸다. 20개국 이상과 거래하는 기업의 수출액은 2522억달러로 96.8% 늘어 전체 수출의 약 79%를 차지했다. 10~19개국과 거래하는 기업의 수출은 20.4%, 1~9개국과 거래하는 기업의 수출은 14.8% 증가했다.
수출과 수입을 모두 하는 기업의 수출액은 3090억달러로 전년 동기보다 76.8% 늘었다. 반면 수출만 하는 기업의 수출액은 도소매업을 중심으로 줄어 4.7% 감소한 96억달러에 그쳤다.
jongwon3454@newspim.com