매운 라면 맵기 최대 6.9배 차이…신라면 '더레드' 나트륨 하루치 초과

AI 핵심 요약beta
- 한국소비자원은 10일 매운맛 라면 12개 제품의 매운맛과 영양성분을 조사했다.
- 매운맛 성분은 제품별 최대 6.9배 차이를 보였고 4개 제품은 매우 매운맛으로 분류됐다.
- 신라면 더레드는 나트륨이 하루 기준치의 104%였으며 전 제품이 기준에 적합했다.
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국물·볶음 라면 가격 각각 최대 1.9배·1.4배 차이
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 시중에서 판매되는 매운맛 라면의 수프와 소스에 함유된 매운맛 성분이 제품에 따라 최대 6.9배 차이 나는 것으로 나타났다. 일부 제품은 한 봉지만 먹어도 하루 나트륨 섭취 기준치를 초과하는 것으로 조사됐다.
한국소비자원은 소비자 선호도가 높은 매운맛 라면 12개 제품을 대상으로 매운맛과 영양성분, 안전성 등을 시험·평가한 결과를 10일 발표했다. 조사 대상은 국물 라면 7개와 볶음 라면 5개다.
시험 결과 라면수프와 소스의 캡사이신류 함량은 제품별로 94~650㎎/㎏으로 최대 6.9배 차이가 났다. 국물 라면에서는 팔도의 '틈새라면 빨계떡', 볶음 라면에서는 삼양식품의 '불닭볶음면'이 각각 가장 매운 것으로 나타났다.
나트륨 함량은 12개 제품 모두 한 봉지당 하루 영양성분 기준치인 2000㎎의 절반을 넘었다. 특히 농심 '신라면 더레드'는 한 봉지에 2080㎎이 함유돼 하루 기준치의 104%에 달했다.
◆ 4개 제품 '매우 매운맛'…조리 후 면에서는 차이 줄어
국물 라면 7개 제품 중 캡사이신류 함량이 가장 높은 제품은 틈새라면 빨계떡으로 650㎎/㎏이었다. 이어 신라면 더레드가 453㎎/㎏, 삼양라면 매운맛이 305㎎/㎏, 신라면이 256㎎/㎏ 순이었다. 삼양1963은 117㎎/㎏으로 상대적으로 낮았다.
볶음 라면 5개 제품에서는 불닭볶음면이 285㎎/㎏으로 가장 높았다. 신라면 볶음면은 222㎎/㎏, 까르보 불닭볶음면은 169㎎/㎏, 참깨라면 볶음면은 152㎎/㎏이었다. 신라면 툼바는 94㎎/㎏으로 조사 대상 중 가장 낮았다.
한국산업표준(KS)의 유탕면 매운맛 분류 기준을 적용하면 조사 대상 제품들은 2단계인 '보통 매운맛'부터 4단계인 '매우 매운맛'까지 분포했다. 이 가운데 틈새라면 빨계떡과 신라면 더레드, 삼양라면 매운맛, 불닭볶음면 등 4개 제품이 가장 높은 4단계에 해당했다.
다만 수프와 소스의 매운맛 성분 함량이 실제 소비자가 면을 먹을 때 느끼는 매운맛과 반드시 일치하는 것은 아니었다. 조리 후 면에 함유된 캡사이신류는 20~37㎎/㎏으로 제품 간 차이가 최대 1.9배까지 줄었다.
한 봉지 전체에 들어 있는 캡사이신류 함량도 제품별로 2.7~10.0㎎으로 차이가 있었다. 소비자원은 국물과 소스의 섭취량, 개인의 매운맛 민감도에 따라 실제 체감하는 강도가 달라질 수 있다고 설명했다.
◆ 국물 라면 나트륨 최대 104%…볶음면은 지방·당류 높아
나트륨 함량은 국물 라면이 볶음 라면보다 높은 것으로 나타났다. 국물 라면 한 봉지에는 1611~2080㎎의 나트륨이 들어 있어 하루 기준치의 81~104%에 달했다. 볶음 라면은 1009~1349㎎으로 50~67% 수준이었다.
국물 라면 중에서는 신라면 더레드가 2080㎎으로 가장 높았고, 삼양라면 매운맛이 1611㎎으로 가장 낮았다. 볶음 라면에서는 신라면 툼바가 1349㎎으로 가장 높았으며 참깨라면 볶음면이 1009㎎으로 가장 낮았다.
특히 국물 라면은 조리 후 국물에 전체 나트륨의 약 70%가 포함되는 것으로 알려져 있어 수프를 적게 넣거나 국물 섭취량을 조절할 필요가 있다는 설명이다.
반면 지방과 당류는 볶음 라면에서 상대적으로 높게 나타났다. 한 봉지당 지방 함량은 국물 라면이 14~17g, 볶음 라면이 17~24g이었다. 당류는 각각 3~6g, 6~11g으로 조사됐다. 포화지방은 모든 제품에서 하루 기준치의 47~67% 수준이었다.
제품별 가격도 차이가 컸다. 국물 라면은 삼양라면 매운맛이 684원으로 가장 저렴했고, 틈새라면 빨계떡이 1300원으로 가장 비쌌다. 볶음 라면에서는 신라면 볶음면이 995원으로 가장 저렴한 반면 참깨라면 볶음면은 1420원으로 가장 비쌌다. 동일 유형 내 가격 차이는 국물 라면 최대 1.9배, 볶음 라면 최대 1.4배였다.
안전성 검사에서는 12개 제품 모두 관련 기준에 적합했다. 중금속과 벤조피렌·에틸렌옥사이드·아플라톡신 등 유해물질, 대장균 및 식중독균에 대한 시험에서 기준 부적합 제품은 없었다.
다만 삼양라면 매운맛은 온라인 공식판매처에 표시된 나트륨과 당류 등 영양성분 정보가 실제 제품 표시와 달라 개선 권고를 받았다. 삼양식품은 지난 9월 3일 해당 표시를 수정했다.
소비자원은 매운맛 라면을 구매할 때 제품별 매운맛과 영양성분, 가격 등을 비교하고, 섭취할 때는 국물이나 소스의 양을 조절할 것을 당부했다. 특히 과도한 매운맛 섭취는 개인에 따라 복통이나 속쓰림 등 위장관 불편을 유발할 수 있어 주의가 필요하다고 설명했다.
hyun9@newspim.com