AI가 졸음·휴대전화 사용 잡자…통근버스 사고 14.5% 줄었다

AI 핵심 요약beta
- 한국교통안전공단은 10일 AI 안전장치 도입 통근버스 사고가 14.5% 감소했다고 밝혔다.
- AI 안전장치 도입 차량의 대당 손해지급액도 18.1% 줄어든 것으로 나타났다.
- 미장착 전세버스의 대당 손해지급액은 같은 기간 7.8% 증가한 것으로 알려졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대당 손해지급액 18.1% 감소
손해지급액 15억5000만원 감소
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 인공지능(AI) 기반 첨단 안전장치를 도입한 대기업 통근용 전세버스의 교통사고가 1년 새 14.5% 감소했다.
10일 한국교통안전공단(TS)은 AI 기반 첨단 안전장치를 도입한 대기업 통근용 전세버스의 사고 예방 효과를 분석한 결과 2025년 교통사고 발생건수와 대당 손해지급액이 전년 대비 각각 14.5%, 18.1% 감소했다고 밝혔다.
공단이 경기 수원 소재 대기업 통근용 전세버스 운수회사 51개사의 공제조합 자료를 분석한 결과 교통사고 발생건수는 2024년 2121건에서 2025년 1814건으로 307건 줄었다.
대당 손해지급액은 331만8967원에서 271만8910원으로 60만57원 감소했다. 총 손해지급액은 83억5000만원에서 68억원으로 15억5000만원(18.6%) 줄었다. 손해지급액은 사고 발생 시 공제조합이 지급하는 지급공제금을 뜻한다. 분석 대상 차량은 2024년 2515대에서 2025년 2500대로 0.6% 감소했다.
AI 첨단 안전장치를 장착하지 않은 전국 전세버스 운수회사의 대당 손해지급액은 같은 기간 238만9398원에서 257만5961원으로 7.8% 증가했다. 미장착 업체는 2024년 1489개사, 2025년 1487개사이며 차량은 각각 3만7048대, 3만7306대다. 첨단 안전장치 도입의 실효성을 보여주는 결과로 분석된다.
AI 첨단 안전장치는 버스 내·외부에 설치된 카메라와 센서를 통해 신호위반과 졸음운전, 안전벨트 미착용, 휴대전화 사용, 전방 주시 태만, 흡연 등 운전자의 위험행위를 실시간으로 감지한다. 위험행위가 포착되면 경보를 울려 사고를 예방하고 운전자별 위험운전 행동을 수치화한 통계자료도 집계한다.
공단은 2022년부터 AI 첨단 안전장치 시범사업을 추진해 현재까지 사업용 자동차 약 1000대의 장비 장착을 지원했다. 올해도 시내·외버스와 화물차 약 510대를 대상으로 장착 보조금을 지원할 계획이다.
AI 통계자료를 활용한 운전습관 개선 활동도 추진한다. 공단은 통근용 전세버스 운수회사와 함께 '오늘도 무사고' 캠페인을 진행하고 위험운전 습관을 유의미하게 개선한 우수 운전자를 선정해 시상한다.
캠페인은 참여 운전자의 운전행태를 분석하고 1대 1 맞춤형 컨설팅을 제공해 선제적이고 자발적인 안전운전을 유도하는 데 목적이 있다.
정용식 공단 이사장은 "이번 협업 사업을 통해 첨단 기술과 맞춤형 교육의 융합으로 초고령화에 따른 사람의 실수나 잘못된 운전습관에서 기인한 교통사고를 예방하는 사례를 확인했다"고 말했다.
이어 "앞으로도 TS는 AI 첨단 안전장치 장착 확대 사업을 통해 운수회사의 경영 효율성 제고는 물론, 안전한 교통환경 조성을 통해 국민들이 안심하고 대중교통을 이용할 수 있도록 총력을 다하겠다"고 부연했다.
Q. AI 안전장치를 도입한 통근버스의 교통사고는 얼마나 줄었나요?
A. 한국교통안전공단이 경기 수원 소재 대기업 통근용 전세버스 운수회사 51개사의 공제조합 자료를 분석한 결과, 사고는 2024년 2121건에서 2025년 1814건으로 307건(14.5%) 줄었습니다. 같은 기간 분석 대상 차량은 2515대에서 2500대로 0.6% 감소했습니다.
Q. 사고로 공제조합이 지급한 금액은 얼마나 줄었나요?
A. 차량 1대당 손해지급액은 331만8967원에서 271만8910원으로 60만57원(18.1%) 줄었습니다. 공제조합이 분석 대상 차량의 사고에 지급한 총액도 83억5000만원에서 68억원으로 15억5000만원(18.6%) 감소했습니다.
Q. AI 안전장치를 장착하지 않은 전세버스와 비교하면 어떤 차이가 있나요?
A. 같은 기간 장치를 장착하지 않은 전국 전세버스 운수회사의 대당 손해지급액은 238만9398원에서 257만5961원으로 7.8% 늘었습니다. 장치를 도입한 통근버스에서는 18.1% 줄어 변화 방향이 달랐습니다. 다만 수원지역 통근버스와 전국 미장착 전세버스를 비교한 수치이므로, 이 차이 전체를 장치의 효과로 단정하기는 어렵습니다.
Q. AI 안전장치는 어떤 위험행동을 감지하고 운전자에게 어떻게 알리나요?
A. 버스 안팎에 설치한 카메라와 센서로 졸음운전, 신호위반, 안전벨트 미착용, 휴대전화 사용, 전방 주시 태만, 흡연 등을 실시간으로 감지합니다. 위험행동을 포착하면 즉시 경보를 울리고, 운전자별로 어떤 행동이 얼마나 자주 나타났는지도 기록합니다.
Q. 공단은 장치 보급과 운전자 교육을 어떻게 지원하나요?
A. 공단은 2022년부터 사업용 자동차 약 1000대에 장치 설치를 지원했으며, 올해는 시내·시외버스와 화물차 약 510대에 장착 보조금을 지원할 계획입니다. 통근버스 운수회사와 진행하는 '오늘도 무사고' 캠페인에서는 AI 기록을 바탕으로 운전자에게 1대 1 맞춤형 상담을 제공하고, 위험운전 습관을 개선한 운전자를 선정해 시상합니다.
chulsoofriend@newspim.com