[202AG] 류지현호 25일 한일전 소형준-27일 金결정전 곽빈 선발

AI 핵심 요약beta
- 한국 야구대표팀이 23일 태국을 꺾고 슈퍼라운드에 올랐다
- 한국은 25일 일본전 선발로 소형준을 예고했다
- 금메달 결정전에는 에이스 곽빈이 나설 가능성이 크다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 조별예선을 전승으로 통과한 류지현호가 5회 연속 금메달을 향한 본격적인 진검승부를 앞두고 마운드 운용의 청사진을 완성했다. 숙적 일본과의 슈퍼라운드 첫 경기에 소형준이 선발 출격하고 대망의 금메달 결정전에는 에이스 곽빈이 대기한다.
류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 지난 23일 일본 아이치현 오카자키시 오카자키야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 B조 조별예선 최종전에서 태국을 상대로 18-1, 5회 콜드게임 대승을 거뒀다. 앞서 대만(5-0)과 홍콩(13-0)을 차례로 제압했던 한국은 태국마저 완파하며 3전 전승, B조 1위로 슈퍼라운드 진출을 확정했다.
오프닝라운드가 마무리되면서 슈퍼라운드 대진도 완성됐다. B조에서는 한국(1위)과 대만(2승 1패·2위)이, A조에서는 개최국 일본(3승·1위)과 중국(2승 1패·2위)이 진출권을 손에 쥐었다. 조별리그 상대 전적을 안고 풀리그를 치르는 슈퍼라운드에서 한국은 대만전 승리를 안고 출발한다.
마운드 운용의 핵심은 역시 일본전과 결승전이다. 한국은 오는 25일 A조 1위 일본과 슈퍼라운드 1차전을 치른다. 사회인야구 선수 위주로 구성되었으나 140km 중반대 구속과 뛰어난 변화구 완성도를 갖춘 일본을 상대로, 조별리그 세 경기 동안 유일하게 등판하지 않으며 체력을 비축한 소형준이 선발 마운드에 오른다.
대표팀은 하루 휴식일인 24일 오후 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 가벼운 훈련을 진행하며 결전을 준비한다. 이날 훈련에는 소형준을 비롯해 곽빈, 김건희, 문현빈, 박재현 등 일부 선수만 참가해 실전 감각을 조율한다.
여기에 에이스 곽빈은 충분한 휴식을 취한 뒤 오는 27일 오후 6시 30분에 열릴 대망의 금메달 결정전에 선발 등판할 것이 유력하다. 조별리그에서 에이스 린위민과 왕옌청을 아끼며 토너먼트를 대비해 온 대만과의 결승 맞대결을 완벽하게 겨냥한 포석이다.
psoq1337@newspim.com