[미중정상회담] 시진핑 "'중화민족 부흥'과 'MAGA' 함께 할 수 있어"

AI 핵심 요약beta
- 시진핑 주석이 24일 트럼프와 회담 전 협력 강조했다
- 그는 미중이 소통·신뢰를 강화해야 한다고 밝혔다
- 청년 교류 10만명 초청과 판다 2마리도 발표했다
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양국 AI 발전 인간 통제 아래 있도록 할 능력·책임 있어
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 시진핑 중국 국가주석은 24일(현지시간) 중국의 '중화민족 부흥'과 미국의 '미국을 다시 위대하게(MAGA)' 목표는 함께 이뤄갈 수 있다며 양국 간 협력을 강조했다.
시 주석은 이날 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 하기 전 모두발언에서 "중국과 미국은 두 강대국으로서 인류의 발전과 진보를 촉진해야 하는 역사적 책임을 지고 있다"고 밝혔다.
그는 "우리는 소통을 강화해야 한다"며 "솔직하고 깊이 있으며 지속적인 대화를 통해 양국은 서로를 더 잘 이해하고, 차이점은 유보하면서 공통점을 찾고, 상호 신뢰를 구축할 수 있다"고 강조했다.
이어 "우리는 진정성을 가지고 협력해야 한다"며 "중미 협력이 없이는 세계의 많은 문제를 해결하기 어려울 것"이라고 설명했다.
중국은 미국 기업들이 중국에 투자하고 사업하는 것을 환영하고 중국 기업들이 미국에서 공정한 대우를 받기 원한다고 밝혔다.
시 주석은 "중국과 미국 모두 인공지능(AI) 분야의 선도국"이라며 "AI를 선한 목적을 위해 개발·관리하고 AI 발전이 언제나 인간의 통제 아래 있으면서 사람들의 복지에 기여하도록 할 능력과 책임을 갖고 있다"고 언급했다.
또한 "우리는 평화롭게 공존해야 한다"며 "중국과 미국이 협력하면 모두 이익을 얻고 대립하면 모두 손해를 본다"고 말했다.
이어 "우리 사이에 충돌도 대립도 없어야 한다"며 "양국군은 정기적인 대화를 유지하고 위기 소통 및 위기 예방을 위한 메커니즘을 개선해야 한다"고 강조했다.
이를 통해 '투키디데스의 함정'을 극복할 수 있다고 밝혔다.
투키디데스의 함정은 새롭게 부상하는 강대국이 기존 패권국의 지위를 위협할 때 양국 간 전쟁 위험이 커지는 현상을 말한다.
고대 그리스 역사가 투키디데스가 아테네와 스파르타 사이의 펠로폰네소스 전쟁을 설명한 데서 유래했다.
아테네의 급격한 부상과 이를 두려워한 스파르타 사이의 긴장이 전쟁으로 이어졌다는 해석이다.
현대 국제정치에서는 미국과 중국의 관계를 설명할 때 사용돼 왔는데, 미국을 기존 패권국, 중국을 부상하는 강대국에 비유해 두 나라의 경쟁이 군사적 충돌로 이어질 위험을 설명하는 개념이다.
시 주석은 끝으로 "중화민족의 위대한 부흥을 실현하는 것과 미국을 다시 위대하게 만드는 것은 함께 나아갈 수 있다"고 강조했다.
그는 이날 향후 5년 동안 미국 청년 10만 명을 중국으로 초청해 교류하고 공부할 수 있도록 하는 계획과 중국 판다 두 마리가 미국 애틀랜타 동물원에 오게 될 것이라고 발표했다.
smlee@newspim.com