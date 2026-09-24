강신철 국방장관, 추석 연휴 최전방 7사단 점검… "적 도발엔 가차 없이 대응"

AI 핵심 요약beta
- 강신철 국방장관이 24일 7사단을 찾아 점검했다
- 최전방 경계태세와 즉각 대응태세를 재확인했다
- 명절에도 근무한 장병들을 격려하고 복무여건을 살폈다
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"침범·도발 땐 장관이 옆에서 명령했다고 생각하고 단호히 조치"
급식·생활관 등 병영 여건 살피고 장병들과 오찬… 복무환경 개선 약속
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강신철 국방부 장관이 추석 연휴를 앞둔 24일 중동부전선 최전방인 육군 제7보병사단을 찾아 군사대비태세와 장병 복무 여건을 점검했다.
북한의 국지도발 가능성에 대비해 최전방 경계태세를 재확인하고, 명절에도 경계작전에 투입된 장병들을 격려하는 현장 행보다.
국방부에 따르면, 강 장관은 이날 7사단 GOP(일반전초) 대대 지휘통제실에서 현행 작전상황을 보고받은 뒤 "무엇보다 대비태세에서 승리해야 한다"고 강조했다. 이어 "적에게는 거칠고, 가차 없고, 치명적이어야 한다"며 접적지역 부대의 즉각 대응태세 유지를 지시했다.
강 장관은 "최고의 국방정책은 최고의 상황조치"라며 "적이 도발하거나 침범하면 장관이 옆에서 명령했다고 생각하고 단호하게 대응하라"고 주문했다. 최전방 현장 지휘관과 장병들이 유사시 지휘 결심을 미루지 않고, 확립된 작전지침과 교전 원칙에 따라 신속히 대응해야 한다는 메시지로 풀이된다.
강 장관은 이어 GOP 소초를 방문해 장병들의 근무·생활 현장과 시설 상태를 직접 확인했다. 급식과 생활환경 등 병영 복무 여건 전반을 점검하고, 명절 연휴에도 경계작전 임무를 수행하는 장병들의 애로사항을 들었다.
그는 "국가를 위해 묵묵히 헌신하는 장병들이 불편함 없이 생활하며 오직 임무에만 전념할 수 있도록 복무 여건을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.
강 장관은 장병들과 오찬도 함께했다. 그는 "가족과 떨어져 명절에도 최전방을 지키는 여러분이 있기에 우리 국민들이 행복한 일상을 보낼 수 있다"며 장병들의 노고를 치하했다.
국방부는 이번 방문이 추석 연휴 기간 최전방 경계작전 태세를 점검하고, 현장 장병의 사기와 복무환경을 함께 챙기기 위한 것이라고 설명했다.
gomsi@newspim.com