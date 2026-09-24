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[중국굴기 대동맥 장강벨트를 가다] ⑨ 장강품은 충칭, 첨단 스마트 자연생태 도시로 변신

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AI 핵심 요약

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  • 충칭은 18일 배터리 교환 택시를 체험하며 전기차 전환 속도를 보였다.
  • 녹색 번호판 차량이 도로를 채우고 배터리·전자산업이 집적했다.
  • 장강과 야간 관광을 앞세워 충칭은 신에너지·첨단도시로 변신했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원=  "잠깐만요. 배터리 좀 교환하고 가죠."

9월 18일 저녁, 충칭(중경) 공항 인근 양장신구에서 택시를 타고 도심 번화가인 제팡베이(解放碑)로 향하던 중이었다. 기사가 배터리를 교환하고 가겠다고 양해를 구한 뒤 앱으로 가장 가까운 배터리 교환소를 찾아 들어갔다.

차는 세차장에 들어가듯 정해진 트랙을 따라 진입했다. 트랙에 정차한 차는 미동도 하지 않았고 기사는 잠자코 기다렸다. 기사에게 묻자 지금 차량 아래에서 로봇이 배터리를 교체하고 있다고 말했다. 로봇이 방전된 배터리를 빼내고 충전된 새 배터리로 갈아 끼운다는 얘기였다.

교체 작업은 2분도 채 걸리지 않았다. 충전보다 훨씬 빠르고 주유와는 비교도 되지 않게 빨랐다. 기사는 교환 트랙을 빠져나가면서 "완전히 충전하면 300㎞ 정도 운행할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 "한국에도 배터리 교환 방식이 많이 보급됐냐"고 물었다. 기자는 체험해 본 적이 없다고 대답했다.

중국 서부 내륙 도시 충칭은 베이징과 후베이성, 후난성, 허난성, 산둥성, 산시(섬서성)성 등 기자가 최근 취재를 다닌 어떤 지역 도시보다 전기차 전환이 아주 빠른 속도로 진행되고 있었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 서부 내륙 충칭 공항 고속도로에 신에너지 전기차를 나타내는 녹색 번호판 차량이 도로를 가득 메우고 있다. 충칭 주민은  대략 자동차 10대중 6,7대가 전기차인 것 같다고 말했다.  사진=뉴스핌 통신사.  2026.09.24 chk@newspim.com

충칭엔 모두 19개의 자동차 완성차 업체와 1200개가 넘는 자동차 부품업체가 자리 잡고 있다. 기존 자동차 공장 상당수가 전기차 생산라인으로 전환하고 있다. 충칭에서는 이제 자동차라고 하면 '내연기관'차를 연상하기보다 '신에너지'차를 떠올린다고 장강문명포럼에 참석한 충칭 주민은 말했다.

이런 현상은 실제 거리에서 실시간으로 확인할 수 있다. 도로를 질주하는 자동차 가운데 녹색 번호판을 단 신에너지차가 10대 가운데 7대가량이 돼 보인다. 베이징에서도 신에너지차 보급이 가속화하고 있지만 충칭의 전환 속도에는 미치지 못하는 것 같다.

'전기차를 선택한다는 것은 배터리를 선택하는 것이다.' 충칭 장베이국제공항에는 상하이증시에 상장된 A주 기업이자 중국 최대 배터리 회사인 CATL(닝더스다이, 영덕시대)의 대형 광고판이 유난히 눈길을 끈다. 배터리의 경쟁력이 곧 자동차 경쟁력이라는 뜻으로, 내연기관 시대의 종언을 알리는 말로 들린다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 장강의 충칭 구간에 대형 교량이 놓여 있다. 사진=뉴스핌 통신사.   2026.09.24 chk@newspim.com

자동차를 비롯해 충칭에 신기술 산업이 구축될 수 있었던 배경에는 이곳이 전기가 풍부한 서부라는 지리적 이점도 한몫하고 있다. 중국의 국토는 서쪽이 높고 동쪽이 낮은 서고동저의 구조다.

산지가 많고 지대가 높은 서부 지역은 상대적으로 전기와 풍력, 태양광 등 신에너지가 풍부하고, 동부 연해 지역에는 산업과 인구가 집중돼 있다. 중국은 과거 '서전동송(西電東送)'을 통해 서쪽의 전력을 동쪽으로 보내는 대규모 에너지 프로젝트를 추진했다.

최근에는 동쪽 산업단지서 발생한 데이터를 전기 값이 싼 서부로 옮겨 처리하는 '동수서산(東數西算)'이 적극 추진되고 있다. 전력과 데이터, 신흥 산업의 부상으로 지역 산업 지형에도 변화가 일어났다. 과거 내륙의 산악 도시로 불리던 충칭은 이런 흐름 속에서 자동차와 배터리, 전자정보산업이 모이고 인공지능과 데이터 산업이 결합하면서 도시 간판을 바꿔가고 있다.

인구 3200만명의 충칭은 중국에서도 독특한 도시다. 실제 도심 생활권 인구는 1000만명 안팎이지만 행정구역 전체로는 3000만명을 훌쩍 넘어 단일 도시로서 인구가 세계에서 가장 많은 도시에 꼽힌다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 9월 18일 밤 중국 서부내륙 충칭의 중심가 제팡베이 거리에 행인들이 북적이고 있다. 사진=뉴스핌 통신사.  2026.09.24 chk@newspim.com

얼얼하게 매운 충칭 훠궈 맛처럼 사람들의 움직임도 역동적이고 활달하다. 밤이 되면 그 활력은 훨씬 두드러진다.

18일 저녁 택시를 타고 장강대교를 건너 시내로 향하는데 환하게 불이 들어올 것이라며 기사가 관광명소인 강변 훙야둥(洪崖洞) 쪽을 가리킨다. 시계를 보니 오후 7시 30분, 기사의 말이 끝나기가 무섭게 훙야둥 건물 전체에 일제히 조명이 켜졌다. 절벽처럼 치솟은 훙야둥 건물과 도심의 마천루 빌딩들이 화려한 등광쇼를 연출했다.

충칭의 중심가 제팡베이, 8·1거리에는 비가 부슬부슬 내리는데도 사람들로 북적였다. 쇼핑객과 관광객이 뒤섞인 거리는 늦은 밤까지 활력이 가득한 모습이었다. 드론쇼와 야간 조명, 거리 공연과 먹거리까지 충칭의 밤은 하나의 거대한 소비 공간이 되고 있었다.

물론 추가 성장을 위한 탐색이라는 과제도 만만치 않다. 충칭의 올해 상반기 경제성장률은 4.2%로 집계됐다. 중국 경제가 신성장동력을 찾는 가운데 충칭 역시 적정 성장세를 이어가기 위해 기업 유치와 소비 확대, 산업 고도화에 힘을 쏟고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 장강의 컨테이너 운반 바지선. 사진= 뉴스핌 통신사. 2026.09.24 chk@newspim.com

'근자열 원자래(近者悅 遠者來).' 도심을 지나는데 이런 구호가 눈에 띈다. '가까이 있는 사람이 기쁘게 해주면 멀리서 사람들이 찾아온다'는 뜻의 논어 구절이다. 기업과 사람이 머물고 싶은 도시를 만들겠다는 충칭의 도시 발전 전략으로 느껴졌다.

충칭이 장강을 품은 도시라는 점은 천혜의 자산이다. 장강문명포럼 취재를 목적으로 충칭에 와서 새롭게 만난 장강은 경제의 강이면서 동시에 자연, 인문 관광의 강이었다.

충칭에서 장강은 차오톈먼을 지나 충칭의 동쪽 끝 우산협 일대로 이어진다. 산샤 지역의 산봉우리를 향해 대형버스가 구불구불한 산길을 올라갈 때면 저 아래로 까마득히 장강이 내려다보인다.

장강을 가로지르는 대규모 아치형 다리와 강을 따라 들어선 도시와 신농촌 마을들은 오늘날 충칭의 눈부신 발전상을 여과 없이 보여준다. 충칭은 서부 산악도시에서 자동차 등 내륙 제조기지로, 다시 신에너지와 첨단 스마트 기술 중심지로 숨 가쁘게 변신중이다. 장강은 그 변화의 한복판을 관통하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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정부, 웨스팅하우스 지분투자 추진 [서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 정부가 미국 내 대형 원전 건설과 미국 원전 원천기술 기업 '웨스팅하우스' 지분 투자를 대미 전략투자 후속 사업으로 추진하면서 국내 원전 상장사의 실제 사업 참여 범위에 관심이 쏠리고 있다. 웨스팅하우스 지분율과 신규 원전 노형이 아직 확정되지 않은 만큼 시장에서는 지분 투자 자체보다 국내 업체가 설계와 설계·조달·시공(EPC), 주기기와 보조기기에서 얼마나 구체적인 사업권을 확보하는지가 향후 수주를 가를 변수로 꼽힌다. ◆ 지분보다 사업권…韓 역할 명문화 관건 23일 산업통상부와 국회 등에 따르면 정부는 미국 내 대형 원전 8기 건설을 후속 대미 투자 프로젝트로 추진하고 있다. 웨스팅하우스 지분은 미국 측과 5~10% 수준에서 협상 중이다. 미국 신규 원전 8기 가운데 웨스팅하우스의 AP1000 6기와 한국이 개발한 APR1400 2기로 구성하는 방안은 아직 합의되지 않았다. [AI 일러스트=설희 기자] 증권가에서는 지분율 자체보다 향후 미국 원전 사업에서 국내 기업이 실제로 확보할 사업 범위를 핵심 변수로 보고 있다. 특히 AP1000 사업에서는 과거 공급 이력과 웨스팅하우스와의 기존 협력관계가 신규 수주로 이어지는지가 상장사별 실적을 가를 요인으로 거론된다. 기업별로는 두산에너빌리티가 AP1000 핵심 주기기 공급 실적을 보유하고 있으며, 비에이치아이도 원전 보조기기(BOP) 공급 이력을 갖고 있다. 현대건설은 웨스팅하우스와 설계·조달·시공(EPC) 협력관계를 구축하고 있어 향후 미국 원전 사업 구체화 과정에서 실제 수주로 연결될 가능성이 주목된다. 장문준 KB증권 연구원은 "올해 하반기~2027년이 원전투자에 있어 가장 중요한 구간"이라고 평가했다. 장 연구원은 미국 에너지부의 공급망 금융지원과 한국의 대미 원전 투자 구체화가 맞물리면서 미국 원전 관련 프로젝트의 진전이 이어질 것으로 전망했다. ◆ 두산에너빌리티, 美 AP1000 주기기 공급…추가 물량 기대 두산에너빌리티는 미국 AP1000 공급망에서 직접적인 납품 실적을 보유하고 있다. 미국 보글과 V.C.서머 AP1000에 원자로용기와 증기발생기를 공급한 경험이 있어 신규 미국 원전 사업에서도 기존 공급망을 기반으로 한 추가 수주 가능성이 거론된다. 김태형 미래에셋증권 연구원은 "한국전력의 웨스팅하우스 인수 시 AP1000 사업에서도 원자로용기(RV)·증기발생기(SG) 외 추가 공급 범위(Scope) 발주를 기대한다"고 분석했다. 이어 "대미투자 자금 집행에 따라 공기 단축 위해 동사가 생산하는 장납기 품목에 대해 선발주를 예상한다"고 전망했다. 경남 창원 두산에너빌리티 본사 전경. [사진=두산에너빌리티] 원자로용기와 증기발생기는 제작기간이 긴 핵심 주기기다. 미래에셋증권은 대미 원전 투자 과정에서 기존 원자로용기와 증기발생기뿐 아니라 추가 기자재까지 두산에너빌리티의 공급 범위가 확대될 가능성에 주목했다. 정혜정 KB증권 연구원도 미국 에너지부(DOE)의 금융지원으로 장납기 기자재 발주 시점이 앞당겨질 수 있다고 봤다. 정 연구원은 "지난 6월 DOE가 발표한 장납기 기자재 조달 대출 프로그램에 따라 최종투자결정(FID) 이전 주요 기자재 발주가 가능해졌다"며 "AP1000 핵심 장납기 기자재 공급업체인 두산에너빌리티의 수주가 당겨지면서 원전 기자재 생산이 본격화될 것으로 예상한다"고 밝혔다. 특히 KB증권은 향후 가장 먼저 나올 대형원전 기자재 발주 대상으로 웨스팅하우스와 미국 전력사업자가 구성하는 특수목적법인(SPV)의 장납기 기자재를 제시했다. 이에 따라 증권가에서는 미국 신규 원전 사업이 구체화될 경우 두산에너빌리티가 다른 원전 밸류체인 업체보다 먼저 수주를 가시화할 가능성이 있다는 전망이 나온다. ◆ 현대건설, 웨스팅과 EPC 협력…美 사업 확대 기대 현대건설은 기자재가 아닌 EPC 분야에서 웨스팅하우스와 직접적인 협력관계를 구축하고 있다. 현대건설은 지난 2022년 웨스팅하우스와 AP1000 글로벌 사업 공동 참여를 위한 전략적 협약을 체결하고 향후 프로젝트별 계약을 통해 EPC 분야 우선 참여 협상권을 확보했다. 이후 웨스팅하우스와의 협력은 실제 해외 프로젝트로 이어지고 있다. 현대건설은 2024년 불가리아 코즐로두이 원전 설계계약을 시작으로 슬로베니아 원전 타당성조사, 핀란드 원전 사전업무착수 계약에 참여했으며 미국 페르미 아메리카의 프로젝트 매터도어에서는 기본설계(FEED)를 수행하고 있다. 현대건설과 미국 웨스팅하우스가 공동으로 글로벌 확대 추진 중인 대형원전 AP1000 조감도. [사진=현대건설] 증권가에서는 이 같은 파트너십을 현대건설의 미국 원전 진출 경쟁력으로 평가한다. 장문준 KB증권 연구원은 "웨스팅하우스 노형의 경우 벡텔과 함께 핵심 건설 파트너로 자리매김하고 있다"며 "머지않아 원전 영역에서 실질적 수주와 착공이 이뤄질 것으로 기대한다"고 전망했다. 배세호 iM증권 연구원은 "미국 에너지부(DOE)의 금융 지원, 웨스팅하우스와 잠재적 파트너들과의 의향서(LOI), 그리고 한국의 대미투자 가능성 등을 감안 시 미국 내 원전 프로젝트가 조만간 구체화될 가능성이 높다"며 "이 경우 현대건설의 미국 원전 프로젝트 참여 가시성도 보다 분명해질 것으로 예상된다"고 분석했다. 김도엽 유안타증권 연구원은 "대형원전은 팀코리아 및 웨스팅하우스 파이프라인을 동시에 보유하고 있다"며 "불가리아 AP1000 대형원전은 하반기 중 엔지니어링 서비스 계약(ESC) 2차 계약 체결이 기대된다"고 내다봤다. ◆ BHI, 美 AP1000 복수기 공급…BOP 수주 주목 비에이치아이도 미국 AP1000 공급 실적을 갖고 있다. 비에이치아이는 발전용 설비를 설계·제작하는 에너지 인프라 기업으로, 주력 제품인 배열회수보일러(HRSG)와 함께 원자력발전 보조기기(BOP)를 공급하고 있다. 미국 보글과 V.C.서머 AP1000에는 복수기를 공급한 이력이 있다. 원전 BOP는 아직 전체 매출에서 차지하는 비중이 크지 않다. 리딩투자증권이 제시한 올해 2분기 기준 매출 구성은 HRSG가 65%로 가장 높고 보일러 22%, BOP 5%, 기타 8% 순이다. 미국 신규 원전 발주가 본격화될 경우 현재 비중이 낮은 BOP 사업이 추가 성장 축으로 확대될 가능성이 주목된다. 비에이치아이 로고. [사진=비에이치아이] 한제윤 리딩투자증권 연구원은 비에이치아이의 수주 흐름과 관련해 "연간 신규 수주는 올해도 1조원을 상회할 전망이다"고 분석했다. 올해 상반기 HRSG 신규 수주는 약 5000억원이며, 하반기에도 약 4000억원 이상의 프로젝트가 수주 대기 중인 것으로 추산했다. 한 연구원은 미국 텍사스에서 추진되는 대미 투자 1호 가스복합화력발전 사업과 관련해서도 비에이치아이의 직접적인 수혜가 기대된다고 밝혔다. HRSG 8~10기 발주를 가정할 경우 잠재 수주 규모를 약 4000억~5000억원으로 추정했으며 과거 미국 칼파인(Calpine)에 HRSG를 공급한 이력이 있다는 점도 수혜 가능성을 높이는 요인으로 제시했다. 조재원 키움증권 연구원도 대미 투자에 따른 미국 사업 확대 가능성에 주목했다. 조 연구원은 "미국 시장 진입이 현실화될 경우, 추가적인 멀티플 확장을 기대한다"며 비에이치아이가 미국 사업에 진입할 경우 기존 국내와 아시아 중심의 사업 지역을 북미로 확대할 수 있다는 설명이다. winter1004@newspim.com 2026-09-23 13:24
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추가은, 女공기권총 10m 금메달 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 사격의 에이스 추가은(임실군청)이 눈부신 총성을 울리며 이번 대회 한국 선수단에 일곱 번째 금메달을 선사했다. 한국 사격이 거둔 첫 번째 금메달이다. 세계랭킹 23위 추가은은 일본 도요타시 아이치 종합사격장에서 열린 여자 10ｍ 공기권총 개인전 결선에서 246.3점을 쏴 셴이야오(중국)를 무려 5.0점 차로 따돌리고 정상에 올랐다. 추가은은 고니시 유카리가 2017년 세운 결선 아시아 기록(245.3점)과 팔락(인도)이 항저우 대회에서 세운 아시안게임 기록(242.1점)을 모두 갈아치우는 기력을 발휘했다. 조라나 아루노비치가 세운 세계기록(246.9점)에도 불과 0.6점 모자란 엄청난 기록이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 앞서 열린 본선에서도 추가은의 활약은 빛났다. 추가은은 582점(엑스텐 19개)을 기록해 종전 아시안게임 본선 기록을 1점 경신하며 전체 1위로 결선에 올랐다. 김보미(부산시청), 오예진(IBK기업은행)과 함께 나선 단체전에서도 1,730점을 합작해 값진 은메달을 목에 걸었다. 한국이 이 종목 단체전에서 메달을 획득한 것은 2010년 광저우 대회 이후 16년 만이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 다만 김보미와 오예진은 각각 574점(엑스텐 22개, 20개)으로 10위와 12위를 기록해 8위까지 주어지는 결선행 티켓을 아쉽게 놓쳤다. 두 선수 모두 8위와 1점 차에 불과해 아쉬움을 삼켰다. 홀로 결선 무대에 선 추가은은 흔들림 없는 집중력을 발휘했다. 결선 첫 번째 스테이지 첫 발을 10.1점으로 기분 좋게 출발한 그는 네 발을 모두 10점대 언저리에 맞추며 51.8점으로 단숨에 선두에 올랐다. 두 번째 시리즈 초반 주춤하기도 했으나 10.3점으로 마무리하며 청연칭, 셴이야오, 장란신 등을 제치고 1위를 굳건히 지켰다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 본격적으로 한 명씩 탈락하는 엘리미네이션 스테이지에 접어들면서 추가은의 독주가 시작됐다. 10.1점과 10.7점을 연달아 꽂아 넣은 뒤, 두 번째 시리즈에서는 10.8점과 10.7점에 적중하며 143.9점을 기록해 2위 셴이야오와의 격차를 벌렸다. 세 번째 시리즈가 끝난 뒤 격차는 더욱 벌어졌고, 다른 선수들이 실수를 연발하는 사이 추가은은 더욱 달아났다. 셴이야오에 4.1점 앞선 상황에서 맞이한 마지막 시리즈에서도 10.6점과 9.8점에 적중하며 완벽하게 우승을 확정 지었다. psoq1337@newspim.com 2026-09-23 13:16

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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