'재제청 거부' 조희대 향해…與 "초유의 월권" vs 野 "사법부 길들이기"

AI 핵심 요약beta
- 여야가 24일 조희대 대법원장 거부를 두고 공방을 벌였다
- 민주당은 정치행위라 비판하며 국민의힘 배후를 겨눴다
- 국민의힘은 사법부 길들이기라며 정부·여당을 역공했다
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국민의힘 "입맛 맞는 인사 내놓으라는 것은 명백한 사법부 길들이기" 맞불
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 여야는 추석 연휴 첫날인 24일 조희대 대법원장이 이재명 대통령의 대법관 재제청 요구에 거부 의사를 밝힌 것을 두고 치열한 공방을 이어갔다. 여당인 더불어민주당은 조 대법원장의 행보를 '정치 행위'로 규정하며 맹공을 퍼부었고, 야당인 국민의힘 등은 '사법부 길들이기'라며 정부와 여당을 향해 역공을 펼쳤다.
더불어민주당 박성준 수석대변인은 서면 브리핑을 통해 "헌법과 국민이 이재명 대통령에게 부여한 임명권을 대법원장이 가로막는 초유의 월권 사태"라고 직격했다. 박 수석대변인은 이어 조 대법원장의 배후에 어떤 정치세력이 있는지 밝혀야 한다며, 국민의힘을 향해서도 "조 대법원장의 행태를 결단이라고 치켜세우는 것은 역시 내란을 옹호하던 정당다운 모습"이라고 날을 세웠다.
조계원 민주당 대변인은 무소속 한동훈 의원이 이재명 대통령을 향해 '차라리 계엄을 해서 왕을 하라'고 발언한 것을 두고 "계엄을 조롱의 소재로 삼았다"며 공식 사과를 요구했다.
반면 야권은 사법부 독립 훼손이라며 강하게 반발했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 페이스북을 통해 여권이 내란 사건 특별수사본부 구성을 검토하는 것에 대해 "조 대법원장에 대한 공개적 협박"이라고 비판했다. 그는 "특별수사가 필요할 정도로 내란 세력이 남아있다는 엄중한 상황이라면서 이재명 대통령은 14번이나 해외 순방을 다녀왔다"고 꼬집으며, 민주당이 말하는 내란은 마음에 들지 않으면 씌우는 정치적 낙인일 뿐이라고 질타했다.
최수진 국민의힘 원내수석대변인도 논평을 내고 "대법원장의 적법한 제청을 걷어차고 입맛에 맞는 인사를 다시 내놓으라는 것은 명백한 사법부 길들이기"라며 "개인의 안위와 정파적 이익을 위해 삼권분립의 둑을 무너뜨린 대통령으로 기록될 작정인가"라고 정부와 여당을 겨냥했다.
dosong@newspim.com