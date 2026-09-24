북한 "한미일 비핵화 요구는 망상…핵보유 의지 백년·천년 지나도 불변"

AI 핵심 요약beta
- 북한 최선희 외무상이 24일 핵 보유 의지를 재천명했다
- 한미일의 완전한 비핵화 성명을 비현실적 대결이라 비난했다
- 대화보다 핵이 국권 수호의 담보라고 주장했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 북한이 한미일 3국 외교장관의 '완전한 북한 비핵화' 공동성명에 반발하며 핵 보유 의지를 거듭 강조했다.
최선희 북한 외무상은 24일 담화를 내고 "그 어떤 경우에도, 그 무엇으로써도 되돌릴 수 없고 백 년, 천 년이 지나도 절대불변할 우리 국가의 확고부동한 핵 보유 의지를 가장 단호한 어조로 재천명, 재확인한다"고 밝혔다.
최 외무상은 한미일 공동성명을 두고 "비현실적인 '비핵화' 목표로 조선민주주의인민공화국에 변함없이 적대적이려는 미·일·한 3개국의 시대착오적인 대결적 본색이 또다시 유감없이 표현됐다"고 비난했다.
이어 "미국과 그 동맹세력들이 아무리 표현을 달리하고 겉포장을 바꿔도 '비핵화'라는 실현 불가능한 망상을 버리지 않았으며 버릴 수도 없다는 것이 다시금 확증됐다"고 주장했다.
최 외무상은 또 "대결과 대화의 양립은 그 누구에게 통할지 몰라도 조선민주주의인민공화국에 있어서는 절대로 고려 대상이 될 수 없다"고 밝혔다.
그러면서 "핵은 그 누구도 다칠 수 없는 국가주권의 핵심 구성이고 국권 수호의 최고의 담보"라며 "미국과 그 동맹국들이 '비핵화'를 열창할수록 우리 국가의 당위적인 핵 보유의 정당성과 그 강화에 필요한 명분만을 깔아줄 뿐"이라고 말했다.
앞서 한미일 외교장관들은 지난 21일 미국 뉴욕에서 회의를 열고 북한의 완전한 비핵화에 대한 의지를 재확인하는 공동성명을 발표했다.
yunyun@newspim.com