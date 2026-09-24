시진핑 워싱턴 도착, 트럼프 이례적 공항 영접, 신화통신

AI 핵심 요약beta
- 시진핑 중국 주석이 23일 워싱턴에 도착해 방미 일정을 시작했다.
- 트럼프 대통령은 공항에서 직접 맞으며 정상회담 분위기를 띄웠다.
- 시 주석은 미중이 경쟁자 아닌 파트너라며 협력 확대를 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시주석 '중화 부흥, 위대한 미국' 꿈 병행할수 있어
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 시진핑 중국 국가주석이 23일(현지시간) 미국 워싱턴에 도착해 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 위한 국빈방문 일정에 들어갔다고 신화통신이 24일 보도했다.
트럼프 대통령은 이례적으로 앤드루스 공군기지까지 직접 나가 시 주석과 부인 펑리위안 여사를 맞이하며 양국 정상 간 회담 분위기를 띄웠다고 신화통신은 전했다.
신화통신 보도에 따르면 시진핑 주석은 트럼프 대통령의 초청으로 이날 오후 전용기를 타고 워싱턴에 도착했고, 트럼프 대통령과 멜라니아 여사는 앤드루스 공군기지 활주로에서 시 주석 부부를 맞았다.
트럼프 대통령은 시 주석을 환영하며 "워싱턴에서 시 주석과 펑리위안 여사를 맞이하게 돼 기쁘다"며 "전 세계가 주목하는 방문"이라고 말했다. 이어 시 주석을 "위대한 지도자"라고 표현하면서 "시 주석과 심도 있는 의견을 교환하고 양국 관계 발전을 추진하기를 기대한다"고 밝혔다.
미국 측은 국빈방문에 걸맞은 환영식을 마련했다. 미국 어린이들이 시 주석과 펑 여사에게 꽃을 전달했고, 의장대가 레드카펫 양옆에 도열했다. 군악대는 양국 국가를 연주했으며 21발의 예포가 발사됐다. 전투기 편대의 축하 비행도 이어졌다.
시 주석은 공항 도착 후 발표한 서면 연설에서 중국 국민을 대표해 미국 국민에게 인사와 축복을 전했다. 특히 미·중 양국을 "위대한 국가", 양국 국민을 "위대한 국민"이라고 표현하며 양국이 경쟁자가 아닌 파트너가 돼야 한다고 강조했다.
시 주석은 "중국의 중화민족 위대한 부흥과 미국을 다시 위대하게 만드는 것은 서로 병행할 수 있으며 상호 성취를 통해 세계에 이익을 줄 수 있다"고 밝혔다. 이어 양국이 협력을 중심으로 하되 경쟁에는 한계를 두고, 이견을 관리하며 평화를 기대할 수 있는 안정적인 관계를 구축해야 한다고 강조했다.
시 주석은 또 지난 5월 트럼프 대통령의 중국 방문 당시 양국이 '건설적인 전략적 안정 관계'를 구축하기로 합의했다고 상기시켰다. 이번 방미를 통해 이 같은 관계의 내용을 더욱 구체화하고 경제·무역을 비롯한 각 분야의 교류와 협력을 확대하겠다는 뜻도 밝혔다.
그는 "세계가 발전하고 시대가 변하고 있지만 미·중이 평화롭게 공존해야 한다는 역사적 논리는 변하지 않았다"며 양국 국민의 우호 교류에 대한 바람과 국제사회의 기대 역시 변하지 않았다고 강조했다. 그러면서 트럼프 대통령과 양국 관계 및 세계 정세의 주요 현안에 대해 깊이 있는 의견을 교환하겠다고 밝혔다.
이번 방문에는 차이치 중국공산당 중앙정치국 상무위원과 왕이 외교부장 등이 동행했다. 앞서 미국에 도착한 허리펑 국무원 부총리와 셰펑 주미 중국대사도 공항에서 시 주석을 영접했다.
시 주석이 공항에서 숙소로 이동하는 동안에는 화교·화인과 중국 유학생들이 도로변에 모여 중국과 미국 국기를 흔들며 방문을 환영했다.
이번 국빈방문은 미·중 간 무역과 인공지능(AI), 희토류 등 경제·기술 현안은 물론 대만과 이란 등 지정학적 문제까지 양국의 주요 현안이 집중 논의되는 가운데 이뤄졌다. 미국 언론들은 트럼프 대통령의 공항 직접 영접을 이례적인 외교적 예우로 평가하면서 이번 정상회담에 대한 높은 관심을 보이고 있다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com