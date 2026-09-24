연휴 첫날 고속도로 귀성길 극심한 정체… 서울→부산 9시간 30분

AI 핵심 요약beta
- 추석 연휴 첫날 24일 오전 귀성 차량이 몰려 전국 고속도로가 극심한 정체를 빚었다.
- 서울 출발 기준 부산 9시간30분, 목포 9시간20분 등 소요됐다.
- 도로공사는 귀성 정체는 오후 8시~9시, 귀경은 오후 6시~7시 해소될 것으로 봤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 추석 연휴 첫날인 24일 오전 귀성 행렬이 한꺼번에 몰리면서 전국 고속도로 곳곳에서 극심한 정체가 빚어지고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 오전 9시 기준 승용차로 서울 요금소를 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 소요 시간은 부산 9시간 30분, 목포 9시간 20분, 울산 9시간 10분, 대구 8시간 30분, 광주 8시간 30분, 강릉 7시간, 대전 5시간 20분이다.
반대로 각 주요 도시에서 서울까지 걸리는 소요 시간은 부산 6시간 30분, 목포 3시간 40분, 울산 6시간 10분, 대구 5시간 30분, 광주 4시간 10분, 강릉 2시간 40분, 대전 2시간 20분으로 예상된다.
한국도로공사는 이날 전국 고속도로 교통량을 약 616만 대로 전망했다. 수도권에서 지방으로 51만 대, 지방에서 수도권으로 38만 대가 이동할 것으로 예상된다. 귀성 방향 정체는 전날부터 시작돼 이날 오전 11시부터 오후 1시쯤 정점을 찍고, 오후 8시에서 9시 무렵에 해소될 것으로 내다봤다. 귀경 방향은 오전 8시에서 9시 사이 정체가 시작돼 정오부터 오후 1시쯤 가장 혼잡하고, 오후 6시에서 7시 사이 풀릴 것으로 보인다.
주요 노선 하행선의 정체 구간 역시 갈수록 길어지고 있다. 공사의 도로교통 정보에 따르면 경부고속도로 부산 방향은 안성분기점에서 남이분기점 구간 65km, 남청주 부근에서 비룡분기점 구간 24km, 경부동탄터널에서 남사 부근 14km 등에서 차량이 거북이걸음을 하고 있다. 신갈분기점 부근에서는 승용차 고장 처리 작업까지 겹치며 정체가 이어지고 있다.
중부고속도로 남이 방향은 하남분기점에서 경기광주분기점 부근 22km, 대소분기점에서 진천터널 부근 16km, 오창에서 남이분기점 12km, 호법분기점에서 남이천IC 부근 8km 등에서 답답한 흐름을 보이고 있다.
서해안고속도로 목포 방향의 경우 팔탄분기점 부근에서 서평택 구간 24km, 동서천분기점 부근에서 동군산 부근 24km 구간에서 극심한 정체를 겪고 있다.
dosong@newspim.com