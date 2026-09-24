李대통령, 멕시코시티 도착…교역·투자·에너지·광물 공급망 협의

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 23일 멕시코시티에 도착했다.
- 셰인바움 초청으로 16년 만의 국빈방문이다.
- 교역·투자·공급망·K-방산 협력 논의한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
K-콘텐츠와 방산 논의도 가질 전망
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 미국 뉴욕에서 유엔 총회 일정을 마친 이재명 대통령이 23일(현지 시간) 오후 멕시코시티에 도착했다.
이 대통령은 공군 1호기를 타고 이날 저녁 멕시코 펠리페 앙헬레스 국제공항에 착륙했다. 이번 멕시코 순방은 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령의 초청에 따라 성사됐다. 한국 대통령으로서는 16년 만에 이뤄지는 국빈방문이기도 하다.
이 대통령은 하루 휴식을 취한 뒤 이튿날 첫 일정으로 애국영웅탑에 헌화한 다음 대통령궁에서 예정된 공식 환영식에 참석한다.
공식 환영식 이후 셰인바움 대통령과 단독회담, 확대회담, 양해각서(MOU) 교환식, 오찬, 공동언론발표를 연이어 갖는다.
셰인바움 대통령과의 회담에서는 양국 간 교역·투자 방안, 한국 기업의 멕시코 진출을 논의할 것으로 보인다. 또 원유 등 풍부한 천연자원을 보유한 멕시코와 에너지·광물 공급망 협력 방안도 적극적으로 협의할 예정이다.
오는 25일에는 멕시코시티에 위치한 '월드 트레이드 센터'에서 개최되는 비즈니스포럼에 참석하고, K-엑스포 행사장도 방문한 뒤 26일 귀국길에 오른다.
멕시코는 중남미 최대의 K-팝 시장이자 중남미 내 1위 수입국이다. 이 대통령은 멕시코에서 K-콘텐츠와 한국 기업의 중남미 진출 기반을 단단히 다질 것으로 보인다.
위성락 국가안보실장은 순방 전 브리핑에서 "이번 방문으로 멕시코와 교역·투자·공급망 분야의 실질 협력을 강화할 것"이라고 설명했다. 아울러 군 현대화 사업을 추진 중인 멕시코와 K-방산 협력도 논의할 수 있다고도 전했다.
pcjay@newspim.com