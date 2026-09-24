李대통령 "농지전수조사 꼭 필요…상속·유휴농지는 대상 아냐"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 23일 농지 전수조사 추진 의지를 밝혔다.
- 농지투기 방지와 경자유전 실현을 위해 필요하다고 강조했다.
- 불법 농지 강제매각과 개혁 방침도 분명히 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
농지 투기 제재, 부동산 개혁 일환으로 규정
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 농지 투기 근절을 위한 전수조사 추진 의지를 강하게 표명했다.
23일(현지시간) 이 대통령은 본인의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X, 옛 트위터)를 통해 "농지투기 방지와 제대로 된 농지활용을 위해 농지전수조사는 꼭 필요하다"고 강조했다. 이어 "경자유전과 이를 지키기 위한 정부의 노력은 헌법, 즉 국민의 명령"이라며 "저항과 반발 때문에 모든 정부가 회피했지만 저는 회피하지 않겠다"고 밝혔다.
불법 농지 강제매각에 대한 원칙도 분명히 했다. 이 대통령은 "농지투기를 위해 '농사 짓겠다고 신고하고 산 농지'를 땅값 상승만을 기다리며 방치하거나 불법임대하는 경우 강제매각시키라는 것이 국민과 국회가 정해준 법"이라며 "지키지 않을 법이라면 만들지 말든지 폐지해야 마땅하다"고 지적했다.
농지 투기 제재를 부동산 개혁의 일환으로 규정하기도 했다. 이 대통령은 "눈치껏 위반하는 약삭빠른 사람은 농지투기로 큰돈을 벌고, 법을 지키는 사람은 상대적으로 손해 보는 잘못된 세상을 바꾸라고, 부동산개혁을 하라고 저를 대통령 만드신 거라 믿고 있다"고 부연했다.
선의의 농민이 피해를 볼 수 있다는 일각의 우려에 대해서는 명확히 선을 그었다. 이 대통령은 "오해는 말아달라"며 "농사를 짓다 고령으로 못 짓는 경우나 상속받은 농지는 대상이 아니다"라고 설명했다. 아울러 "농지투기 하는 분들이 정부와 저를 공격해서 자신에 대한 투기제재를 무산시키기 위해 비대상자들을 자기편에 세우려고 거짓말로 선동하는 경우가 많다"며 "지지율이 떨어지면 개혁을 하기가 점점 어려워지기 때문"이라고 덧붙였다.
이 대통령은 "방해가 많아지고 반발이 커져도 할 일은 해야 할 것"이라며 "대다수 선량한 국민 여러분을 믿는다"고 조사 강행 의지를 재확인했다. 끝으로 송미령 농림축산식품부 장관을 향해 "잘 설명해 드려 오해가 없게 해달라"고 당부하며 "추석 물가도 잡고 농축수산 행정도 열심히 해주셔서 감사하다"고 전했다.
dosong@newspim.com