주일석 해병대사령관, 추석 앞두고 교동도 전방 경계부대 점검

AI 핵심 요약beta
- 주일석 해병대사령관이 24일 교동도 부대를 점검했다.
- 전방 초소의 감시·상황보고 체계를 확인했다.
- 연휴 경계태세와 장병 휴식 보장을 지시했다.
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"장병 덕분에 국민이 안심하고 명절 보내… 군 본연 임무 완수해야"
연휴 중 작전근무기강 확립·휴식여건 보장 주문… 장병들에게 격려품 전달
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 주일석 해병대사령관이 추석 연휴를 앞둔 24일 인천 강화군 교동도 전방 경계작전부대를 찾아 작전 대비태세를 점검하고, 연휴 기간 경계 임무를 수행하는 장병들을 격려했다. 서해 최전방 도서지역의 감시·관측과 상황보고 체계를 확인하며, 북한의 우발 도발 가능성에 대비한 빈틈없는 경계작전을 주문한 것이다.
해병대사령부에 따르면 주 사령관은 이날 해병대 2사단과 교동도 전방 경계작전부대를 방문해 초소별 작전현황과 대비태세를 보고받았다. 그는 전방 초소에서 감시·관측, 상황보고 등 시스템에 기반한 임무 수행이 이뤄져야 한다며 현장 장병들에게 경계작전의 기본을 철저히 지킬 것을 당부했다.
교동도는 인천 강화군 서북단 한강 하구 일대에 위치한 접적 지역으로, 서해와 수도권 서부 접근로를 함께 감시하는 전략적 요충지다. 해병대 2사단은 이 일대 해안·도서 방어와 경계작전을 담당하고 있다.
주 사령관은 이어 장병들이 근무하는 상황실을 찾아 "추석 연휴에도 맡은 바 임무를 완벽하게 수행하고 있는 여러분들 덕분에 모든 국민이 안심하고 명절 연휴를 보낼 수 있다"며 격려품을 전달했다. 그는 "앞으로도 '국민의 군대' 해병대로서 사명감을 갖고 군 본연의 임무를 수행해 달라"고 말했다.
특히 연휴 기간 부대 관리에도 각별히 신경 쓸 것을 지시했다. 주 사령관은 작전근무기강을 확립하는 한편, 장병들의 적절한 휴식여건을 보장해 안정적인 부대 관리가 이뤄지도록 하라고 강조했다. 경계작전의 긴장도를 유지하면서도 장병 피로 누적과 근무 공백을 최소화하라는 주문으로 풀이된다.
현장에서 임무를 수행 중인 임선형 교동도 전방 중대장은 "연휴 기간 가족과 떨어져 경계작전을 수행하고 있지만, 국민의 생명과 재산을 지킨다는 숭고한 임무를 수행한다는 자부심에 큰 보람을 느낀다"며 "굳건한 대비태세를 바탕으로 주어진 임무를 성실히 수행하겠다"고 말했다.
gomsi@newspim.com