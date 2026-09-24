청와대, 젤렌스키 '북한군 포로' 언급에 "안전 관련 사안…확인 어렵다"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 24일 북한 포로 2명 한국행 주장에 확인 어렵다 했다.
- 당사자 자유의사와 국제법, 인도주의 원칙을 강조했다.
- 우크라이나와 관련국과 협의했지만 세부는 밝히지 않았다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 러시아에 파병됐다가 우크라이나 측에 붙잡힌 북한 포로 2명이 최근 한국으로 보내졌다는 주장에 "확인해 드리기 어렵다"고 밝혔다.
청와대는 이날 오전 언론 공지를 통해 "정부는 우크라이나 내 북한군 포로 문제와 관련해 당사자들의 자유의사를 존중하고 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결돼야 한다는 일관된 입장을 견지해왔다"며 이같이 밝혔다.
그러면서 청와대는 "이러한 입장에 따라 그간 우크라이나 측을 비롯한 관련국·기관과 필요한 소통과 협의를 진행해 왔다"며 "이 사안은 당사자 및 가족의 신변안전과 관련된 민감한 사안인 만큼, 개별 인원의 신병 처리 여부나 시기·경로, 양국 간 구체적인 협의 내용 등에 대해서는 확인해 드리기 어려움을 양해 바란다"고 전했다.
앞서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 23일(현지 시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 81차 유엔총회 연설에서 "최근 북한군 전쟁 포로 2명을 대한민국으로 보냈다"고 밝혔다.
젤렌스키 대통령은 "왜 북한 사람들이 우크라이나와의 전쟁에서 목숨을 바쳐야 하느냐"며 "김정은 북한 노동당 총비서가 이들을 화폐처럼 이용하고 그 대가로 무언가를 얻고 있다"고도 했다.
pcjay@newspim.com