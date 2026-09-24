아이폰18 프로 급작 재부팅 오류…다음 주 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 애플이 24일 아이폰18 프로 재부팅 오류를 인정했다
- 페이스ID 실패 시 일부 기기가 재시작될 수 있다고 밝혔다
- 애플은 다음 주 초 소프트웨어 업데이트를 배포한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 애플이 최근 출시한 '아이폰18 프로' 시리즈에서 불거진 기기 강제 재부팅 오류를 바로잡기 위해 다음 주 초 소프트웨어 업데이트를 배포한다고 밝혔다.
24일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면, 최근 아이폰18 프로 및 아이폰18 프로 맥스(Max) 모델 사용자들 사이에서 기기가 갑자기 멈춘 뒤 자동으로 다시 켜지는 이른바 '패닉풀(panic-full)' 현상이 잇따라 발생한다는 지적이 제기됐다.
패닉풀은 기기 분석 로그에 시스템 오류 기록이 남으며 강제로 재부팅되는 현상이다. 오류 발생 시 기기 분석 로그에 패닉풀이라는 명칭이 남는 데서 유래했다.
애플은 일부 사용자의 기기에서 페이스ID(Face ID) 인증이 실패할 경우 이처럼 예기치 않게 기기가 재시작될 수 있다는 점을 공식적으로 파악했다.
애플 측은 해당 문제를 인지하고 있으며, 관련 수정 사항은 다음 주 초 소프트웨어 업데이트를 통해 제공할 예정이다.
dosong@newspim.com