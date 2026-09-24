李대통령 "멕시코는 핵심 파트너…FTA 협상 재개해야"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 23일 멕시코서 FTA 재개를 제안했다.
- 전기차·배터리·방산 등 전략산업 협력 확대를 밝혔다.
- K-컬처·인재양성까지 포괄한 동반자 관계를 강조했다.
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전기차·배터리 협력 확대…방산 협력도 제안
"한국 기업에 단순 생산기지 이상"…제도적 기반 강화 강조
FA-50 전투기 수출 타진
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 멕시코를 한국의 핵심 교역·투자 파트너로 평가하며 한·멕시코 자유무역협정(FTA) 협상 재개 필요성을 강조했다. 전기차와 배터리, 방산 등 전략 산업을 중심으로 양국 협력을 확대하겠다는 구상도 밝혔다.
이 대통령은 23일(현지시간) 공개된 멕시코 일간지 '엘 우니베르살'과의 인터뷰에서 "멕시코 정부가 추진 중인 전략 산업 분야에서 양국 간 협력의 여지가 매우 큰데, 특히 전기차 분야에 주목하고 있다"고 밝혔다.
이 대통령은 멕시코를 제조업 기반과 인적 자본을 갖춘 북미·중남미 경제의 연결축으로 평가했다. 현재 약 500개 한국 기업이 현지에 진출해 있다며 "한국 기업들에게 멕시코는 단순한 생산기지 그 이상으로 북미와 세계 시장에 진출하기 위한 핵심 전략적 거점"이라는 점도 강조했다.
특히 멕시코의 자동차 산업 기반과 한국의 전기차·배터리 기술력이 결합할 경우 양국이 글로벌 시장에서 경쟁력을 높일 수 있다고 봤다. 기아의 현지 투자 등을 포함해 전기차 분야 협력이 대표적인 시너지 사례가 될 수 있다는 설명이다.
경제 협력을 뒷받침할 제도적 기반 마련도 강조했다. 이 대통령은 한·멕시코 FTA 협상 재개와 사회보장협정 체결, 투자보호 제도 강화를 제안하며 "더욱 지속 가능하고 호혜적인 동반자 관계를 구축할 수 있을 것"이라고 말했다.
방산 분야에서는 멕시코 공군의 전투기 현대화 사업과 관련해 국산 경공격기 FA-50을 언급하며 협력 가능성을 제시했다. 항공우주, 인공지능(AI) 등 다른 전략 산업에서도 협력 범위를 넓힐 수 있다는 입장을 밝혔다.
문화 분야에서는 K-컬처 센터 설립과 콘텐츠 공동 제작, 인재 양성 등을 추진하겠다는 구상도 내놨다.
dosong@newspim.com