中 기업인, 시진핑 방미에 보이지 않았다...대미 투자 관련 이견 관측도

AI 핵심 요약beta
- 시진핑 주석이 23일 워싱턴에 도착해 국빈방문에 들어갔다
- 수행단에는 경제부처 수장만 포함되고 기업인은 보이지 않았다
- 미중 이견과 미국의 우려가 기업인 미동행 배경으로 거론됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 시진핑 중국 국가주석이 23일(현지 시각) 미국 워싱턴 D.C.에 도착해 국빈 방문 공식 일정에 돌입한 가운데, 당초 동행할 것으로 예상됐던 중국 주요 기업인 대표단의 모습은 보이지 않고, 거시경제 및 통상 정책 담당 경제 관료들이 전면에 배치된 배경에 관심이 쏠리고 있다.
24일 대만 연합보와 싱가포르 연합조보 등에 따르면, 23일 오후 시 주석의 워싱턴 D.C. 인근 메릴랜드주 앤드루스 합동기지 도착 당시 포착된 수행단에는 비서실장 격인 차이치 중국공산당 중앙판공청 주임, 외교 정책을 총괄하는 왕이 외교부장과 함께 주요 경제 부처 수장들이 포함됐다. 탕팡위 당 중앙정책연구실 주임, 정산제 국가발전개혁위원회 주임, 란포안 재정부장, 왕원타오 상무부장이 차례로 전용기에서 내리는 모습도 확인됐다.
경제·무역 사전 협의를 위해 시 주석에 앞서 미국에 도착했던 허리펑 국무원 부총리도 합동기지에서 시 주석을 영접했다.
다만, 시 주석과 동행할 것으로 알려졌던 대규모 기업인 대표단의 모습은 보이지 않았다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 앞서 시 주석의 방미에 중국 기업인들의 동행 가능성을 언급하며, 지난 5월 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문 당시 미국 기업인들이 동행한 것과 비슷한 구도가 될 수 있다고 전망했다.
로이터 통신도 앞서 전기차 기업인 비야디(BYD), 배터리 업체인 CATL, 스마트폰 기업 샤오미 등 주요 기업 경영진이 시 주석의 방미에 동행할 것으로 보도했다. 중국이 시 주석의 미국 방문에 동행할 기업인 명단을 최종 확정하고 있으며, 여기에는 미국 규제 당국의 조사를 받고 있는 기업들이 포함될 가능성이 있다고 전했다.
그러나 시 주석이 미국에 도착하기 직전인 23일 오전 11시 34분경, 로이터는 중국 경제계 대표단이 워싱턴에 방문하지 않을 것이라는 복수의 소식통 발언을 새롭게 보도했다. 월스트리트저널(WSJ)도 시 주석이 중국 기업들을 대동하지 않을 가능성이 크다며, 이로 인해 이번 정상회담을 계기로 대규모 사업 계약이 발표될 것이라는 기대감도 줄어들었다고 전했다.
시 주석의 방미 일정에 중국 기업인 대표단의 미동행 여부와 이유에 대해서는 명확히 알려진 바가 없다. 중국 측은 아직 전체 수행단 명단을 공개하지 않은 상태다.
로이터에 따르면, 익명을 요구한 소식통 중 한 명은 "백악관이 다른 우선순위를 갖고 있다"고 말했고, 다른 한 명은 "미국 관리들이 중국 군부와 연계된 것으로 보이는 중국 기업들이 참여하는 것을 원하지 않는다"고 설명했다.
SCMP는 소식통들을 인용, 중국 기업의 대미 투자와 관련한 발표를 둘러싼 미중 간 이견이 기업인 대표단 구성에 걸림돌로 작용했다고 보도했다.
중국 외교부는 23일 정례 브리핑에서 기업인 대표단 동행 여부를 묻는 질문에 "관련 정보가 없다"고 답변했다.
한편, 트럼프 대통령은 24일 백악관에서 시 주석을 위한 국빈 만찬을 주최할 예정이다. 이 자리에는 아마존 창업자 제프 베이조스, 알파벳의 순다르 피차이 최고경영자(CEO), 오픈AI의 샘 올트먼 CEO, 애플의 팀 쿡, 테슬라·스페이스X의 일론 머스크 CEO, 엔비디아의 젠슨 황 CEO, 델 테크놀로지스의 마이클 델 CEO 등이 참석할 것으로 알려졌다.
hongwoori84@newspim.com