추석 당일 대구·경북권 전역 오후부터 비...최고 10mm

AI 핵심 요약beta
- 추석 당일 25일 대구·경북에 오후부터 비가 왔다.
- 경북내륙은 새벽 안개, 도로는 감속 운행이 필요했다.
- 경북동해안은 너울 강해 해안가 접근을 자제해야 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북=뉴스핌] 남효선 기자 = 추석 당일인 25일 대구와 경북권 전역에는 오후부터 비가 오겠다. 기온은 14~27도의 분포를 보이겠다.
경북동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의해야 한다.
기상청은 25일 오후부터 대구와 경북권에 비가 올 것으로 예보했다. 예상 강수량은 대구·경북 5mm안팎, 울릉·독도는 5~10mm로 관측됐다.
기상청은 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠다며 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 주의할 것을 당부했다.
대구와 경북의 기온은 14~27도의 분포를 보이며 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 환절기 건강관리에 유의해야 한다.
대구·경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 18도, 경북 봉화 14도, 안동·의성·문경 16도, 영천·경주 17도, 울진·영덕 18도, 포항은 20도의 분포를 보이겠고 낮 기온은 대구 27도, 경북 봉화·울진·영덕 24도, 안동·의성·상주·영천·포항 26도, 경주는 27도로 관측됐다.
경북권 내륙을 중심으로 이날 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이에 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.
특히 내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠으므로 차량 운행 시 감속 운행해 추돌사고 등의 피해가 발생하지 않도록 교통안전에 각별히 유의할 것을 주문했다.
경북 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 주의해야 한다.
nulcheon@newspim.com