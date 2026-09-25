[2026AG] '투·타 붕괴' 류지현호, '사회인 야구' 일본에 0-5 굴욕패

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 5회 연속 우승에 도전하는 한국 야구 대표팀이 한가위에 숙적 일본을 상대로 완패를 당했다. 전원 사회인 야구 선수로 구성된 일본에 투타 모두 밀리면서 결승 진출에도 비상이 걸렸다.

류지현 감독이 이끄는 한국은 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 1차전에서 일본에 0-5로 졌다.

[서울=뉴스핌] 류지현 감독이 이끄는 한국은 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 1차전에서 일본에 0-5로 졌다. [사진 = KBO] 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

B조 조별리그를 3전 전승으로 통과한 한국은 조별리그에서 대만을 꺾은 1승을 안고 슈퍼라운드에 진출했지만 일본에 패하면서 1승 1패가 됐다. 반면 A조 1위 일본은 2승으로 결승 진출에 유리한 고지를 점했다.

한국이 아시안게임에서 사회인 선수들로 구성된 일본에 패한 것은 2006 도하 대회 이후 20년 만이다.

한국은 이날 타선의 침묵에 발목을 잡혔다. 일본 좌완 선발 히구치 신을 상대로 7이닝 동안 4안타를 뽑는 데 그쳤고 단 한 점도 올리지 못했다. 히구치는 사사구 없이 탈삼진 4개를 곁들이며 한국 타선을 봉쇄했다.

기회가 없었던 것도 아니다. 1회와 4회 김주원(NC)이 안타로 출루했지만 두 차례 모두 후속 타자 노시환(한화)의 병살타로 흐름이 끊겼다. 5회에도 박준순(두산)이 좌전 안타로 출루한 뒤 윤동희(롯데)가 병살타를 기록했다. 한국은 6회까지 나온 안타 3개를 모두 병살타로 지우며 스스로 득점 기회를 걷어찼다.

리드오프 김도영(KIA)은 4타수 무안타 2삼진, 4번 문보경(LG)도 3타수 무안타로 침묵했다. 노시환 역시 안타 하나를 기록했지만 병살타 2개가 뼈아팠다. 한국 타선이 이날 기록한 안타는 4개에 불과했다.

마운드도 버티지 못했다. 선발 소형준(KT)은 3회 안타와 볼넷으로 1사 1, 2루 위기를 자초한 뒤 무코야마 모토키에게 적시 2루타를 허용했다. 이어 내야 땅볼로 추가점을 내줬고, 미즈타니 쇼헤이의 내야 안타 때 김주원의 송구 실책까지 겹치면서 순식간에 0-3으로 벌어졌다.

[서울=뉴스핌] 류지현 감독이 이끄는 한국은 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 1차전에서 일본에 0-5로 졌다. [사진 = KBO] 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

소형준은 3이닝 4피안타 2사사구 3실점(2자책)으로 물러났다. 김진욱(롯데)이 4회부터 2이닝을 무실점으로 막았지만 6회 필승조까지 흔들렸다. 조병현(SSG)이 야노 유키야에게 적시타를 맞았고 뒤이어 등판한 박영현(KT)도 소에다 마나미에게 적시타를 허용하면서 0-5까지 격차가 벌어졌다.

한국은 7회 2사 후 노시환의 안타를 끝으로 더 이상 출루하지 못했다. 8회와 9회 연속 삼자범퇴로 물러나며 한 점도 만회하지 못한 채 경기를 마쳤다.

결승 진출 셈법도 복잡해졌다. 한국은 26일 오후 6시30분 중국과 슈퍼라운드 2차전을 치른다. 중국을 반드시 꺾은 뒤 일본-대만전 결과를 지켜봐야 한다.

한국이 중국을 잡고 일본이 대만을 꺾으면 한국과 일본이 결승에 올라 27일 금메달을 놓고 다시 맞붙는다. 반면 한국·일본·대만이 2승 1패로 동률이 될 경우 동률팀 간 득실을 따지는 TQB(Team's Quality Balance)까지 계산해야 한다.

5회 연속 금메달을 노리는 류지현호가 예상하지 못했던 한일전 완패로 벼랑 끝에 몰렸다. 이제 중국전에서는 더 이상의 패배가 허용되지 않는다.

wcn05002@newspim.com