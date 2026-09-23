[2026AG] '2연패 무산' 황선우, 자유형 200m 은메달...장잔숴 아시아新 우승

AI 핵심 요약beta
- 황선우가 23일 도쿄서 자유형 200m 은메달을 땄다
- 황선우는 1분 44초 62로 2위에 올랐다
- 장잔숴가 아시아기록을 깨며 금메달을 차지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 수영 간판 황선우(강원특별자치도청)의 아시안게임 남자 자유형 200m 2연패 도전이 은메달로 마무리됐다.
황선우는 23일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 자유형 200m 결승에서 1분 44초 62로 2위를 차지했다.
2022 항저우 아시안게임에서 당시 한국 신기록인 1분 44초 40으로 정상에 올랐던 황선우는 이번 대회에서 2연패에 도전했지만, 금메달에는 닿지 못했다.
금메달은 중국의 장잔숴가 차지했다. 장잔숴는 1분 43초 49로 터치패드를 찍었고, 황선우가 보유하고 있던 아시아 기록 1분 43초 92를 경신하며 정상에 올랐다.
황선우는 장잔숴에게 1초 13 뒤진 기록으로 은메달을 목에 걸었다. 일본의 무라사 다쓰야가 1분 44초 81로 3위에 올랐다.
자유형 200m 은메달은 황선우의 이번 대회 4번째 메달이다. 황선우는 앞서 남자 자유형 100m와 남자 계영 800m, 남자 혼계영 400m에서 모두 동메달을 차지한 바 있다.