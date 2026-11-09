토리에듀핀, 전북특별자치도지사상 수상

전국 200여 개 학교·기관에서 금융교육 실습 플랫폼 '마루랩' 활용

교사용 LMS·글로벌 금융 RPG 출시…AI 금융기술 기반 글로벌 시장 확대



[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 금융·경제교육 플랫폼 기업 ㈜토리에듀핀은 제11회 스타트업 전북 창업대전에서 실용적 금융교육 확산과 지역 핀테크 산업 발전에 기여한 공로로 전북특별자치도지사상을 수상했다고 밝혔다.

[이미지=토리에듀핀] 토리에듀핀이 지난 11월 6일 '제11회 스타트업 전북 창업대전'에서 전북특별자치도지사상을 수상했다.

전북 전주에 본사를 둔 토리에듀핀은 2023년 설립된 핀테크·에듀테크 기업이다. 실제 금융시장 데이터를 활용한 실습형 금융교육 플랫폼 '마루랩(maruLab)'을 개발·운영 중이다. 마루랩은 국내외 주식·ETF 모의투자를 비롯해 저축, 대출, 신용관리 등 다양한 금융활동을 경험할 수 있는 서비스로, 현재 전국 약 200개 학교 및 기관에서 금융교육 실습 도구로 활용되고 있다.

토리에듀핀은 금융 실습과 생성형 AI를 결합한 융합형 금융교육을 확대하고 있다. 학생들은 금융 경험 과정에서 AI를 활용해 경제·금융 현상을 탐구하고, 다양한 정보를 검토하며, 금융 의사결정에 필요한 사고력과 문제해결 능력을 기를 수 있다. 이를 통해 금융 이해력과 AI 활용 역량을 함께 높이는 교육을 제공한다.

[이미지=토리에듀핀] 제11회 스타트업 전북 창업대전 행사 현장.

최근에는 교사가 학급별 금융교육과 모의투자대회를 운영하고 학생들의 학습활동을 관리할 수 있는 '마루랩 LMS'와 게임을 통해 금융과 자산관리를 재미있게 경험하는 글로벌 금융 RPG '마루랩 월드'를 출시하며 서비스 영역을 넓혔다.

토리에듀핀은 2024년 중소벤처기업부 초기창업패키지에 선정됐으며, 지난해 신용보증기금 '리틀펭귄'에 선정돼 10억원 규모의 금융지원 기반을 마련했다. 올해에는 팁스(TIPS)에 선정돼 총 8억원의 정부지원 연구개발비를 확보했다.

이를 바탕으로 모의금융거래와 학습 데이터를 활용한 AI 금융행동 분석 및 맞춤형 코칭 기술을 개발하고 있다. 향후 금융교육을 넘어 개인의 합리적인 금융 의사결정과 자산관리를 지원하는 글로벌 핀테크 플랫폼으로 사업을 확대할 계획이다.

김도형 토리에듀핀 대표는 "금융교육은 지식을 전달하는 것을 넘어 직접 경험하고 스스로 판단하는 능력을 기르는 것이 중요하다"며 "실습과 AI를 결합한 금융교육을 확대하고, 이를 기반으로 금융행동 분석과 자산관리 기술을 고도화해 제3 금융도시를 지향하는 전북에서 글로벌 핀테크 기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.

whitss@newspim.com