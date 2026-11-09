신한은행 땡겨요, '위기브'와 고향사랑기부자 혜택 확대

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 9일 위기브와 협약 지자체 기부 고객 대상 할인쿠폰 행사를 시작했다
- 위기브 기부금 10만원당 땡겨요 쿠폰 1만원을 지급하고 최대 2만원을 제공한다
- 기부자는 세액공제와 답례품을 받고 지역 소상공인 매출 확대도 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =신한은행이 고향사랑기부 플랫폼 '위기브'와 함께 협약 지자체 기부 고객을 대상으로 '땡겨요' 할인쿠폰 지급 이벤트를 연말까지 진행한다고 9일 밝혔다.
위기브를 통해 협약 지자체에 기부하면 기부금 10만원당 땡겨요 할인쿠폰 1만원을 지급하며, 1인당 최대 2만원까지 제공한다.
단, 전남광주통합특별시 남구에 기부하는 경우 10만원만 기부해도 2만원 쿠폰을 받는다. 기부자는 쿠폰과 함께 세액공제 및 기부금액의 30% 이내 답례품 혜택을 동시에 누릴 수 있다.
고향사랑기부제는 개인이 거주지 외 지자체에 기부하면 해당 자금을 주민 복리에 사용하는 제도다. 이번 행사의 수행 플랫폼인 위기브는 사회적기업 (주)공감만세가 운영하는 행정안전부 지정 민간 기부 플랫폼이다.
신한은행은 기부자가 수령한 할인쿠폰을 땡겨요 가맹점에서 사용하도록 유도해 지역 소상공인 매출 확대를 도모했다. 땡겨요는 2% 수준의 중개수수료와 당일 정산 구조를 운용 중이며, 향후에도 지자체 협력을 통해 소비 혜택 및 지역 경제 지원을 이어갈 예정이다.
신한은행 관계자는 "지역 기부 문화가 동네 음식점 이용으로 연결되도록 기획했다"며 "지자체 협력을 통해 고객 혜택을 다변화하고 소상공인 판로 지원을 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com