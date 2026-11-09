에코아이, NH투자증권과 '카본마켓 세미나' 개최

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국내 배출권시장·한국형 시장안정화제도 추진 방향 점검

파리협정 제6.2조·6.4조 활용 및 감축 방법론 변화 공유

[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 온실가스 감축사업 및 탄소배출권 전문기업 에코아이는 NH투자증권과 공동으로 '제2회 카본마켓 세미나(Carbon Market Seminar)'를 여의도 NH투자증권 본사 그랜드홀에서 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 세미나는 '한국 배출권거래제(K-ETS) 정책 변화와 국제탄소시장 연계'를 주제로 국내 배출권거래제와 국제탄소시장의 주요 변화, 기업의 대응 방향 등을 살펴보기 위해 마련됐다.

세미나에는 에코아이와 한국표준협회, 법무법인 태평양, 실베라(Sylvera), NH투자증권 소속 전문가들이 발표자로 참여했다.

사진은 서울 여의도 NH투자증권 본사에서 열린 '제2회 카본마켓 세미나' 현장. [사진=에코아이]

주요 발표 내용은 국내 배출권시장 동향 및 가격 전망과 한국형 시장안정화제도(K-MSR) 추진 방향, 글로벌 온실가스 감축사업 및 국제탄소시장 동향, 파리협정 제6조에 따른 감축사업 개발과 방법론 변화 등이다.

국제탄소시장 세션에서는 최진아 에코아이 팀장이 파리협정 제6.2조와 제6.4조의 구조와 활용 방안을 소개하고 이를 기반으로 해외 탄소감축사업의 개발 방향을 제시했다.

김미래 에코아이 파트장은 청정개발체제(CDM)와 파리협정 제6.4조의 탄소감축 방법론 차이를 설명하고 제6.4조 체제에 맞는 감축사업 설계와 방법론 검토의 필요성을 소개했다.

에코아이는 국내외 온실가스 감축사업의 발굴·개발부터 탄소배출권 발행·거래까지 사업을 진행하고 있다. 회사는 이번 세미나를 계기로 파리협정 제6조 기반 국제감축사업 발굴과 사업화를 확대하고 사업별 특성에 맞는 금융 연계 방안을 검토할 계획이다.

국제탄소시장의 제도 및 방법론 변화도 사업 개발 과정에 반영해 탄소배출권 확보 역량을 강화한다는 방침이다.

현성완 에코아이 대표이사는 "파리협정 제6조 체제가 구체화되면서 제도에 대한 이해와 감축 방법론을 반영한 사업 설계의 중요성이 커지고 있다"며 "에코아이가 축적한 사업개발 경험을 바탕으로 시장 변화에 선제적으로 대응하고, 실질적인 감축성과와 탄소배출권 확보로 이어지는 국제감축사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com