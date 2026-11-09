한국투자증권, 기금형 퇴직연금 도입 대비 아카데미 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 6일 기업 퇴직연금 실무자 대상 아카데미를 개최했다
- 이번 아카데미는 사외적립 의무화와 기금형 제도 대응 방안을 다뤘다
- 전문가들은 근퇴법 개정안의 실무 쟁점과 퇴직연금 운영 전략을 소개했다
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기금형 퇴직연금 도입·운용 전략 공유
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 근로자퇴직급여보장법(근퇴법) 개정안에 따른 제도 변화에 대비해 기업 퇴직연금 실무자를 대상으로 아카데미를 개최했다.
9일 한국투자증권에 따르면 지난 6일 서울 여의도 본사에서 열린 이번 아카데미는 기업 인사·재무 담당자들이 퇴직연금 사외적립 의무화와 기금형 퇴직연금 도입 등 주요 제도 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 마련됐다.
첫 번째 세션에서는 남재우 자본시장연구원 박사가 '사외적립 의무화 및 기금형 퇴직연금제도의 이해'를 주제로 강연했다. 퇴직연금 운용체계 개편의 의미와 기금형 제도 활성화 방안, 기존 계약형 퇴직연금의 기능 강화 방안 등을 설명했다.
이어 김서령 한국투자증권 연금컨설팅부 노무사는 근퇴법 개정안의 주요 조항별 실무 쟁점과 기업의 퇴직급여제도 관리 방안을 소개했다.
마지막 세션에서는 조명훈 연금컨설팅 이사와 김현숙 계리사가 사외적립 의무화에 대비한 퇴직연금 도입·운영 전략과 기업별 자산배분 방안을 제시했다.
최종진 한국투자증권 연금혁신본부장은 "근퇴법 개정안 발의를 앞두고 제도 변화에 대한 기업 담당자들의 관심과 고민이 깊어지는 시점"이라며 "이번 아카데미를 통해 실무진의 궁금증을 해소하고, 기업들이 변화하는 제도에 유연하게 대응할 수 있도록 밀착형 연금 컨설팅과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
plum@newspim.com