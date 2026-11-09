그래피, 프랑스 바이오텍 덴탈과 전략적 파트너십 체결

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헨리샤인 계열 치과 의료기기 기업과 협력…유럽 유통망 활용 추진

형상기억 투명교정장치·3D 프린팅 소재 현지 검증 및 상업화 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 3D 프린팅 소재 전문기업 그래피가 프랑스 치과 의료기기 기업 바이오텍 덴탈(BIOTECH Dental)과 전략적 파트너십을 체결하고 유럽 치과 교정 시장 진출 확대에 나선다.

9일 그래피는 프랑스 파리에서 열린 프랑스교정학회연맹(FFO) 주관 교정학술대회에서 바이오텍 덴탈과 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 그래피의 형상기억 투명교정장치(SMA·Shape Memory Aligner) 기술과 3D 프린팅 소재 'TA-28'을 바이오텍 덴탈의 글로벌 유통망과 연계해 해외 사업을 확대하기 위해 추진됐다.

심운섭 그래피 회장(왼쪽)과 Biotech Dental Philippe Veran 회장이 기념촬영을 하고있다. [사진=그래피]

바이오텍 덴탈은 2025년 기준 연매출 약 1억8000만 유로(약 2880억원), 임직원 약 1000명 규모의 프랑스 치과 의료기기 기업이다. 글로벌 치과 의료기기 유통기업 헨리샤인(Henry Schein)이 과반 지분을 보유하고 있으며, 자체 투명교정 브랜드 '스마일러스(Smilers)'를 제조·공급하고 있다.

스마일러스는 프랑스와 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 베네룩스 등 유럽 8개국 이상에서 직영 유통망을 운영하고 있다. 그래피는 이번 협력을 통해 해당 유통망을 활용한 유럽 시장 진출 방안을 모색할 계획이다.

글로벌 투명교정장치 시장도 성장세가 예상된다. 시장조사기관 리서치앤마켓(ResearchAndMarkets)에 따르면 글로벌 투명교정장치 시장 규모는 2024년 68억 달러(약 9조원)에서 2030년 240억 달러(약 33조원)로 연평균 약 23% 성장할 것으로 전망된다. 유럽은 북미에 이어 두 번째로 큰 투명교정장치 시장으로 꼽힌다.

그래피는 이번 파트너십을 바탕으로 형상기억 투명교정장치 기술과 TA-28 소재의 현지 적용 가능성을 검토할 예정이다. 양사는 향후 유럽 임상 현장에서 제품 검증을 진행하고 상업화를 위한 구체적인 협력 방안을 마련할 계획이다.

그래피 관계자는 "글로벌 치과 시장에서 유통 네트워크와 사업 역량을 갖춘 바이오텍 덴탈과 협력하게 됐다"며 "제품 검증과 상업화 단계를 추진해 유럽을 비롯한 글로벌 교정 시장에서 제품 경쟁력을 확보하고 해외 매출을 확대하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com