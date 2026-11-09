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美민주당, 트럼프 행정부 사정 칼날… 헤그세스 탄핵·머스크 조사 벼른다

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AI 핵심 요약

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  • 민주당 지도부는 8일 트럼프 행정부의 정경유착 의혹 조사를 선언했다
  • 민주당은 헤그세스 등 고위 공직자 탄핵 추진에도 나섰다
  • 공화당은 반발했고 민주당 일각은 민생 우선 국정운영을 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 중간선거에서 상·하원을 모두 탈환하며 대승을 거둔 민주당이 도널드 트럼프 행정부의 정경유착 의혹에 대한 대대적인 청문회와 고위 공직자 탄핵 추진을 공식 선언했다.

8일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 민주당 지도부는 일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 정부효율부(DOGE) 수장으로 있었을 당시의 연방 공직자 해고 사태, 기업들의 백악관 볼룸(연회장) 기부금 특혜 의혹, 대형 석유기업의 베네수엘라 자원 접근권 특혜 등 트럼프 행정부 내 대기업 부패 행위에 대한 고강도 조사를 예고했다.

하킴 제프리스 미국 민주당 하원 원내대표(우). 그의 좌측에는 척 슈머 민주당 상원 원내대표가 서있다. [사진=로이터 뉴스핌]

하원 감독위원회 민주당 간사인 로버트 가르시아 의원은 이날 CNN '스테이트 오브 더 유니온'에 출연해 "우리가 반격하지 않던 시대는 끝났다"며 "부유층과 기부자들에게 내려진 사면이든, 기업들이 연회장에 돈을 댄 것이든, 실제로 뇌물을 주고받았다는 의혹과 보도가 너무나 많다. 그 대가로 무엇을 받았을까? 진실ㅇ르 밝혀내야 한다"라고 밝혔다.

민주당은 트럼프 2기 핵심 참모진에 대한 탄핵소추 절차 검토에 나섰다. 차기 하원의장이 확실시되는 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 ABC 방송과의 인터뷰에서 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵안이 당내에서 압도적인 지지를 받을 것으로 예상했다.

제프리스 원내대표는 "헤그세스 장관은 권력을 남용하고 국가 안보를 흔들었을 뿐만 아니라, 미국 국민에게 막대한 비용을 초래하고 국가 안보를 위협하는 무모하고 값비싼 이란과의 전쟁을 자행했다"며 "그는 반드시 떠나야 한다"고 강하게 압박했다. 정계 은퇴를 앞둔 공화당 소속 토머스 매시 하원의원 역시 다음 주 헤그세스 장관에 대한 탄핵안을 표결에 부치겠다고 밝힌 상태다.

아울러 버니 샌더스 상원의원(무소속)과 에니 앤드루스 상원의원 당선자(민주·사우스캐롤라이나)는 로버트 F. 케네디 주니어 보건복지부 장관에 대한 탄핵 추진 가능성을 열어두었으며, 행크 존슨과 데보라 로스 민주당 하원의원은 토드 블랜치 법무장관에 대한 탄핵 지지 의사를 밝혔다.

최근 전 보건부 고문인 켈리 민스가 "트럼프 측근들이 기업 후원자들의 눈치를 보느라 보건 개혁을 방해했다"고 폭로하면서 행정부 내 정경유착 파문은 한층 확산하는 모양새다.

공화당과 백악관은 민주당의 탄핵·조사 움직임에 대해 '정치적 마녀사냥'이라며 강하게 반발했다. 트럼프 대통령은 지난 6일 "최고 수위의 협박"이라며 법무부에 민주당 의원들에 대한 조사를 지시했다.

토드 블랜치 법무장관도 CNN에 출연해 "아무런 사실관계나 근거도 없이 벌써부터 탄핵과 조사를 운운하고 있다"며 일부 민주당 의원들에 대한 형사 조사 가능성을 내비치는 등 강대강 대치를 예고했다.

다만 민주당 내부에서는 남은 2년 임기 동안 정쟁 성격의 청문회와 조사에 갇히는 것에 대한 경계의 목소리도 나온다.

대공황 이후 캔자스주에서 당선된 첫 민주당 연방 상원의원인 애덤 해밀턴 당선자는 NBC '밋 더 프레스'에서 "나와 미국 국민들, 특히 하루벌어 빠듯하게 살아가는 사람들에게 가장 중요한 우선순위는 물가와 생활비 부담을 잡는 것"이라며 "나의 상원 첫 2년을 조사로 보낸다면 매우 실망스러울 것"이라며 당 지도부에 민생 우위 국정운영을 주문했다.

wonjc6@newspim.com

 

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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  • Caterpillar Inc. Industrials
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