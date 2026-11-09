美민주당, 트럼프 행정부 사정 칼날… 헤그세스 탄핵·머스크 조사 벼른다

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 중간선거에서 상·하원을 모두 탈환하며 대승을 거둔 민주당이 도널드 트럼프 행정부의 정경유착 의혹에 대한 대대적인 청문회와 고위 공직자 탄핵 추진을 공식 선언했다.

8일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 민주당 지도부는 일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 정부효율부(DOGE) 수장으로 있었을 당시의 연방 공직자 해고 사태, 기업들의 백악관 볼룸(연회장) 기부금 특혜 의혹, 대형 석유기업의 베네수엘라 자원 접근권 특혜 등 트럼프 행정부 내 대기업 부패 행위에 대한 고강도 조사를 예고했다.

하킴 제프리스 미국 민주당 하원 원내대표(우). 그의 좌측에는 척 슈머 민주당 상원 원내대표가 서있다. [사진=로이터 뉴스핌]

하원 감독위원회 민주당 간사인 로버트 가르시아 의원은 이날 CNN '스테이트 오브 더 유니온'에 출연해 "우리가 반격하지 않던 시대는 끝났다"며 "부유층과 기부자들에게 내려진 사면이든, 기업들이 연회장에 돈을 댄 것이든, 실제로 뇌물을 주고받았다는 의혹과 보도가 너무나 많다. 그 대가로 무엇을 받았을까? 진실ㅇ르 밝혀내야 한다"라고 밝혔다.

민주당은 트럼프 2기 핵심 참모진에 대한 탄핵소추 절차 검토에 나섰다. 차기 하원의장이 확실시되는 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 ABC 방송과의 인터뷰에서 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵안이 당내에서 압도적인 지지를 받을 것으로 예상했다.

제프리스 원내대표는 "헤그세스 장관은 권력을 남용하고 국가 안보를 흔들었을 뿐만 아니라, 미국 국민에게 막대한 비용을 초래하고 국가 안보를 위협하는 무모하고 값비싼 이란과의 전쟁을 자행했다"며 "그는 반드시 떠나야 한다"고 강하게 압박했다. 정계 은퇴를 앞둔 공화당 소속 토머스 매시 하원의원 역시 다음 주 헤그세스 장관에 대한 탄핵안을 표결에 부치겠다고 밝힌 상태다.

아울러 버니 샌더스 상원의원(무소속)과 에니 앤드루스 상원의원 당선자(민주·사우스캐롤라이나)는 로버트 F. 케네디 주니어 보건복지부 장관에 대한 탄핵 추진 가능성을 열어두었으며, 행크 존슨과 데보라 로스 민주당 하원의원은 토드 블랜치 법무장관에 대한 탄핵 지지 의사를 밝혔다.

최근 전 보건부 고문인 켈리 민스가 "트럼프 측근들이 기업 후원자들의 눈치를 보느라 보건 개혁을 방해했다"고 폭로하면서 행정부 내 정경유착 파문은 한층 확산하는 모양새다.

공화당과 백악관은 민주당의 탄핵·조사 움직임에 대해 '정치적 마녀사냥'이라며 강하게 반발했다. 트럼프 대통령은 지난 6일 "최고 수위의 협박"이라며 법무부에 민주당 의원들에 대한 조사를 지시했다.

토드 블랜치 법무장관도 CNN에 출연해 "아무런 사실관계나 근거도 없이 벌써부터 탄핵과 조사를 운운하고 있다"며 일부 민주당 의원들에 대한 형사 조사 가능성을 내비치는 등 강대강 대치를 예고했다.

다만 민주당 내부에서는 남은 2년 임기 동안 정쟁 성격의 청문회와 조사에 갇히는 것에 대한 경계의 목소리도 나온다.

대공황 이후 캔자스주에서 당선된 첫 민주당 연방 상원의원인 애덤 해밀턴 당선자는 NBC '밋 더 프레스'에서 "나와 미국 국민들, 특히 하루벌어 빠듯하게 살아가는 사람들에게 가장 중요한 우선순위는 물가와 생활비 부담을 잡는 것"이라며 "나의 상원 첫 2년을 조사로 보낸다면 매우 실망스러울 것"이라며 당 지도부에 민생 우위 국정운영을 주문했다.

wonjc6@newspim.com