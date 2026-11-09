홍콩 밤 밝히는 K-뷰티… 보건산업진흥원, 'K-뷰티 나이트 인 홍콩' 연다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중소 뷰티 기업 10개사 현지 진출

참여 기업 상담부터 후속 지원까지

진흥원 "해외 판로 확대 뒷받침"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 우수한 기술력을 갖춘 국내 중소 화장품 기업의 해외 시장 진출과 판로 개척을 지원하기 위한 'K-뷰티 온' 체험관과 'K-뷰티 나이트 인 홍콩' 행사가 열린다.

한국보건산업진흥원(진흥원)은 오는 11일부터 13일까지 홍콩 컨벤션&익스비션 센터에서 열리는 '2026 코스모프로프 아시아'에서 'K-뷰티 온' 체험관과 바이어 네트워킹 행사 'K-뷰티 나이트 인 홍콩'을 개최한다고 9일 밝혔다.

한국보건산업진흥원이 11일부터 13일까지 홍콩 컨벤션&익스비션 센터에서 열리는 '2026 코스모프로프 아시아'에서 'K-뷰티 온' 체험관과 바이어 네트워킹 행사 'K-뷰티 나이트 인 홍콩'을 개최한다. [사진=한국보건산업진흥원]

'코스모프로프 아시아'는 스킨케어, 메이크업, 헤어·네일, 뷰티기기 등 뷰티 산업 전반을 아우르는 국제 뷰티 전문 박람회다. 이번 행사는 우수한 기술력을 갖춘 국내 중소 화장품 기업이 해외 바이어에게 제품을 알리고 현지 유통망에 성공적으로 안착할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

지난해 '코스모프로프 아시아'에는 140개 국가와 지역에서 6만4761명이 방문했다. 이 중 해외 방문객 비중은 75%에 달해 글로벌 바이어 발굴과 다양한 국가의 시장 수요 확인에 최적의 거점으로 평가받고 있다.

'K-뷰티 온' 체험관에는 국내 중소 화장품 기업 10개사가 참여해 스킨케어, 메이크업, 헤어, 네일, 뷰티테크 등 다양한 제품과 기술을 선보인다. 체험관은 기업별 독립 부스 대신 참여기업 제품을 한 공간에서 함께 전시·체험하는 방식으로 운영된다. 네일 시연과 샘플 배포 등을 통해 해외 바이어와 관람객에게 참여 브랜드의 경쟁력을 알릴 예정이다.

현장에서는 바이어의 관심 품목과 유통 채널에 맞춘 참여기업 상담도 연계한다. 참여기업은 현지 시장의 반응을 직접 확인하고, 수입·입점 등 실질적인 유통 협력 방안을 논의할 수 있다.

'K-뷰티 나이트 인 홍콩'에는 참여기업과 글로벌 바이어·유통사·인플루언서 등 약 100명이 참석한다. 참여기업은 전시장 상담 내용을 구체화하고 신규 유통 파트너와의 협력 가능성도 모색할 수 있다.

진흥원은 "행사 종료 후에도 현장에서 파악한 바이어 수요와 주요 상담 이력을 바탕으로 후속 상담을 지속 지원해 이번 행사가 국내 중소 화장품 기업의 해외 판로 확대로 이어지도록 뒷받침할 계획"이라고 설명했다.

sdk1991@newspim.com