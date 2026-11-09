넥슨, 오버워치 아마추어 대회 개최...중고교생·대학생 대상 동시 진행

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 9일 중·고교·대학생 대상 오버워치 대회를 개최한다고 밝혔다
- 두 대회는 같은 학교 학생들이 팀을 꾸리는 학교 대항전 방식으로 진행된다
- 넥슨은 15일까지 참가 신청을 받고 총상금 1800만원을 지급한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 'PC 오버워치' 아마추어 e스포츠 대회를 개최한다. 중·고등학교 재학생을 대상으로 한 'OWGS(Overwatch Grassroots Series) Youth'와 대학교 재학생 및 휴학생을 대상으로 한 'OWGS Campus'를 동시에 진행한다.
두 대회 모두 같은 학교 학생끼리 팀을 꾸려 출전하는 학교 대항전 방식이다. 팀은 최소 5인에서 최대 8인으로 구성할 수 있으며 학교별 출전 팀 수에는 제한이 없다.
참가 신청은 15일까지 넥슨 'OWGS' 공식 홈페이지에서 진행된다. 넥슨 계정과 연동된 오버워치 계정을 보유한 만 14세 이상이면 누구나 참여 가능하다.
대회 일정은 21일과 22일 온라인 예선을 시작으로 'Youth'는 28일과 29일, 'Campus'는 12월 5일과 6일에 각각 온라인 본선을 진행한다.
12월 12일 홍익대학교 WDG 스튜디오에서 두 대회의 통합 결승전을 온·오프라인으로 개최하며 본선과 결승은 유튜브와 치지직, SOOP에서 생중계된다.
총 상금은 1800만원이다. 양 1위 팀에게는 500만원이 지급되며 4위까지 순위에 따라 차등 지급된다. 'Youth' 상금은 팀 소속 학교 발전 기금으로 전달되며 우승팀 학교에는 푸드트럭을 지원한다.
온라인 예선을 완료한 모든 참가자에게는 넥슨캐시 1만원과 스프레이를 지급한다. 본선 진출자와 결승전 관람객에게는 'e스포츠 전리품 상자'를 추가로 제공한다.
origin@newspim.com