LS머트리얼즈·LS일렉트릭, 차세대 전력망 안정화 기술 공동 개발

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재생에너지·AI 데이터센터 전력 수요 증가 대응

E-STATCOM 개발·실증 협력…국산화·해외 시장 진출 추진

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS머트리얼즈와 LS일렉트릭이 재생에너지 및 인공지능(AI) 데이터센터의 전력 수요 증가에 대응하기 위해 차세대 전력망 안정화 기술 공동 개발에 나선다.

LS머트리얼즈는 LS일렉트릭과 'E-STATCOM(이스태콤) 기술 개발 및 실증을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 9일 밝혔다.

LS머트리얼즈-LS일렉트릭, E-STATCOM 공동개발 업무협약.[사진=LS일렉트릭]

E-STATCOM은 기존 무효전력보상장치(STATCOM)의 전압 안정화 기능에 울트라커패시터(UC)의 고속 충·방전 기능을 결합한 시스템이다. 전압과 주파수 변동, 순간적인 전력 수급 불균형에 신속하게 대응할 수 있는 것이 특징이다.

최근 태양광·풍력 등 재생에너지 보급이 확대되고 AI 데이터센터의 전력 사용량이 증가하면서 전력망 안정화 기술의 중요성이 커지고 있다. 재생에너지는 기상 여건에 따라 발전량이 달라지고, AI 데이터센터는 대규모 전력 사용과 급격한 부하 변동이 발생할 수 있기 때문이다.

양사는 LS일렉트릭의 전력변환·계통제어 기술과 LS머트리얼즈의 대용량 UC 시스템을 결합해 E-STATCOM을 공동 개발할 계획이다. 실증을 통해 성능과 신뢰성을 검증하고 시스템 국산화와 해외 시장 진출도 추진한다.

LS머트리얼즈는 지난 2024년 국내 최초로 E-STATCOM에 적용할 수 있는 메가와트(MW)급 랙형 UC 시스템 'LS UltraGrid'를 개발했다. 해당 시스템은 0.1초 이내에 MW급 전력을 공급하거나 흡수할 수 있어 전력망 안정화에 활용할 수 있다.

LS일렉트릭은 국내에서 총 4.7기가바르(Gvar) 규모의 STATCOM 프로젝트를 수행한 경험을 보유하고 있다. E-STATCOM 최적화 설계와 운전제어 관련 독자 기술을 바탕으로 미국 UL의 검증을 받은 그리드포밍(Grid Forming) 제어 기술도 접목할 계획이다.

업계에 따르면 글로벌 STATCOM 시장은 재생에너지 확대와 전력망 고도화에 힘입어 2030년 약 20억달러 규모로 성장할 전망이다. 양사는 계열사 간 기술 협력을 통해 초기 단계인 E-STATCOM 시장을 선점한다는 전략이다.

heoneykim@newspim.com