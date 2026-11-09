PS일렉트로닉스, 올 3분기 영업익 131억원

AI 핵심 요약beta
- PS일렉트로닉스는 9일 3분기 영업이익 131억원을 기록했다
- AI 서버 사업 확대로 3분기 매출 997억원을 달성했다
- 서버 조립까지 사업을 확대하고 글로벌 업체 수주를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = PS일렉트로닉스가 인공지능(AI) 서버 사업 성장에 힘입어 올해 3분기 최근 5개 분기 중 최대 영업이익을 기록했다.
PS일렉트로닉스는 9일 공시를 통해 올해 3분기 연결기준 매출액 997억원, 영업이익 131억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 최근 5개 분기 중 최대 규모다. 3분기 누적 매출액은 2098억원, 누적 영업이익은 173억원으로 집계됐다.
회사 측은 고성능 서버 구매 수요 증가에 따른 AI 서버 사업 확대가 실적 개선을 이끌었다고 설명했다. 현재 기존 파트너사 외에도 복수의 글로벌 주요 서버 업체와 협력을 확대하고 있으며, 추가 수주도 추진 중이다.
사업 영역도 기존 영업·고객 맞춤형 설계(커스터마이징)·설치·관리에서 서버 조립까지 확대할 계획이다. 이를 통해 기존 반도체 설계·조립 및 패키징, 자동화, 전장 사업과의 연계도 강화한다는 방침이다.
회사 관계자는 "기업가치를 높이는 동시에 주주가치 제고를 위한 다양한 방안도 고려할 방침"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com