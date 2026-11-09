선관위 특검, '투표지 계수기 담합 의혹' 업체 2곳 압수수색

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10년간 수의계약으로 계수기 임차…대금 175억원 지출

검사·수사관 등 34명 투입…선관위 관계자 가담 여부 수사

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 투표지 계수기 업체 2곳의 담합 정황을 포착하고 강제수사에 나섰다.

선관위 특검팀은 9일 오전 9시부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반 등 혐의로 투표지 계수기 업체 2곳의 사무실과 각 업체 운영자의 주거지 등에 대한 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다. 이날 압수수색에는 검사 3명과 포렌식 수사관 10명 등 총 34명이 투입됐다.

지난 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 이태한 특별검사팀이 중앙선거관리위원회의 지시로 전국 40여개 투표소의 투표록이 사후 위·변조된 정황을 포착하고 강제수사에 나섰다. 사진은 이태한 특검. [사진=뉴스핌 DB]

특검팀은 선관위가 약 10년 동안 해당 업체 2곳으로부터 투표지 계수기를 수의계약 방식으로 반복 임차하면서 총 175억여원을 지출한 경위를 수사해왔다.

이 과정에서 특검팀은 반복적인 수의계약이 두 업체 간 담합에 따른 것이라는 정황을 포착했다. 특검팀은 해당 업체들이 공동으로 국가계약법상 예정된 경쟁을 부당하게 제한한 것으로 보고 공정거래법 위반 혐의를 수사하고 있다.

앞서 특검팀은 지난달 15일 중앙선관위 관련 부서에 대한 압수수색을 실시해 투표지 계수기 계약 관련 자료를 확보한 바 있다. 이번 압수수색은 업체 간 담합 의혹을 규명하기 위한 후속 강제수사다.

특검팀은 압수수색을 통해 확보한 자료 등을 토대로 업체 간 담합 과정에 선관위 관계자들이 가담했는지 확인할 방침이다.

이번 수사는 선관위의 수의계약 특혜와 업체 유착 등 기관 운영 전반에 관한 의혹을 들여다보는 과정에서 이뤄졌다.

특검팀은 지난 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹을 규명하기 위해 선관위 전현직 직원들의 수의계약 특혜와 업체 유착 여부 등을 수사해왔다.

특검팀은 "각종 수의계약 특혜, 업체 유착 등 선관위 운영 전반의 방만 운영에 대한 각종 의혹에 대해 철저히 수사하여 그 진상을 규명하고 책임소재를 밝히는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

hong90@newspim.com