전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.09 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
사회 법원·공소청·중수청

속보

더보기

가석방자 중 '재범 위험 높은 수형자' 비율 20배 증가…'심사 적절성' 논란

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 법무부가 9일 과밀 해소를 위해 가석방을 늘리며 고위험 수형자 비율도 급증했다.
  • 고위험군 가석방 비율은 올해 1~5월 7.26%로 이전보다 약 20배 높아졌다.
  • 법무부가 관련 통계를 관리·공개하지 않아 가석방 심사 검증에 한계가 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

징벌 이력자 통계 '관리 안 해'…무기수 범죄 내용은 비공개
과밀 해소 '고육책'이라지만…"객관 지표·석방 이유 공개해야"

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 법무부가 교정시설 과밀 해소를 위해 가석방을 대폭 늘리면서 재범 위험이 높은 수형자의 가석방 비율도 크게 뛴 것으로 나타났다.

법무부는 "엄격하게 심사하고 있다"고 설명하지만, 이를 확인할 수 있는 통계는 관리하지 않거나 공개하지 않고 있어 검증 공백이 커지고 있다는 지적이 나온다.

◆ 재범 고위험군 가석방 급증…"실제 위험 낮다" 해명 뒷받침할 수치 없어

법무부가 교정시설 과밀 해소를 위해 가석방을 대폭 늘리면서 재범 위험이 높은 수형자의 가석방 비율도 크게 뛴 것으로 나타났다. [AI 일러스트=챗GPT·김영은 기자, 자료=김한규 더불어민주당 의원실]

9일 김한규 더불어민주당 의원이 지난달 8일 국정감사에서 공개한 자료에 따르면, 전체 가석방자 가운데 교정재범예측지표(REPI) 4·5등급 수형자 비율은 2023~2025년 평균 0.37%에서 가석방 확대가 시행된 올해 1~5월 7.26%로 약 20배 수준으로 높아졌다.

REPI는 법무부가 수형자의 재범 위험을 평가하는 지표로, 출소 뒤 다시 범죄를 저질러 교정시설에 들어올(재수용) 가능성을 5단계로 나눈다. 4등급은 '재수용 위험성이 높음', 5등급은 '매우 높음'에 해당한다.

김 의원은 국감에서 과밀 해소를 이유로 재범 위험이 높은 수형자까지 내보내는 것은 '단기 처방'에 불과하다며 교정시설 확충 등 중장기 대책을 요구했다. 이에 이진수 차관은 REPI 등급이 높더라도 "중병에 걸리거나 거동이 불편해 실제 재범 위험성은 낮은 수형자도 있다"는 취지로 해명했다.

그러나 이런 답변을 뒷받침할 수치는 확인되지 않고 있다. 뉴스핌은 법무부에 2023년부터 올해 9월까지 REPI 4·5등급 가석방자 수와 그중 중병·거동불편·고령이 주요 사유로 반영된 인원, 가석방 기간 중 재범 또는 가석방 취소 건수를 물었으나, 법무부는 "가석방심사위원회(가석방심사위)에서는 단순히 REPI만으로 적격 여부를 결정하고 있지 않다"고 답했다.

그러면서 "건강 상태(진단서 및 소견서 등), 수형생활 태도, 피해회복 여부 및 피해자의 감정, 집행률, 나이 등을 종합적으로 고려해 심사하고 있다"며 관련 수치를 공개하지 않았다.

◆ 징벌 수형자·무기수도 가석방…심사 적절성 검증엔 한계

조현범 한국앤컴퍼니 회장. [사진=뉴스핌 DB]

수용 중 징벌을 받은 수형자에 대한 심사도 마찬가지다. 법무부 예규인 '가석방 업무지침'은 징벌 실효기간이 가석방 기준일까지 지나지 않은 수형자를 '제한사범'으로 분류해 일반 수형자보다 강화된 기준으로 심사하도록 하고 있다.

뉴스핌은 지난 2일 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장이 수감 중 외부 물품을 반입해 두 차례 금치 처분(징벌실에 따로 수용하는 최고 수위의 징벌)을 받고도 지난 7월 가석방됐다고 보도했다. 두 징벌 모두 실효기간(징벌 처분의 효력이 유지되는 기간·1년)이 지나지 않은 상태였다. 반면 2021년 가석방심사위원회 회의록에서는 같은 조항 위반 등으로 금치 9일 처분을 한 차례 받은 수형자가 가석방되지 못한 사례가 확인됐다. 징벌을 더 적게 받은 수형자는 심사에서 탈락하고 두 차례 받은 조 회장은 가석방되면서 심사 기준의 형평성 문제가 제기됐다.

그러나 법무부는 박은정 조국혁신당 의원실이 2022년부터 올해 9월까지 징벌 실효기간이 지나지 않은 상태에서 가석방된 제한사범 인원을 요구하자 "별도로 작성·관리하지 않는다"고 답한 것으로 파악됐다. 수용 중 징벌을 받은 수형자에 대한 '엄격한 심사'가 실제로 이뤄졌는지 확인할 방법이 없는 셈이다.

무기징역 수형자(무기수)의 가석방도 심사 적절성을 검증할 정보가 충분히 공개되지 않고 있다. 뉴스핌이 주진우 국민의힘 의원실을 통해 확보한 법무부 자료에 따르면, 2022년부터 올해 10월 8일까지 가석방된 무기수는 소년수를 제외하고 총 51명이다. 2022년 16명에서 2024년 1명까지 줄었던 '가석방 무기수' 인원은 지난해 9명, 올해 13명으로 다시 가파르게 늘었다.

그러나 이들이 어떤 범죄로 무기징역을 선고받았는지는 제대로 드러나지 않았다. 법무부가 국회에 처음 제출한 자료에는 죄명이 '살인 등'으로 포괄적으로 기재됐다. 이에 주 의원은 지난달 8일 국감에서 무기징역은 흔히 선고되는 형이 아닌 만큼, 가석방된 무기수의 구체적인 혐의와 범죄 내용, 가석방 기준을 확인할 자료를 요청했으나 충분한 답변을 받지 못했다며 자료 제출을 재차 요구했다.

법무부는 국감 이후 죄명별 현황을 추가 제출했지만, 개별 수형자의 범죄 내용은 공개하지 않았다. 뉴스핌이 확보한 주 의원실 자료에 따르면 올해 가석방된 무기수 13명 가운데 '살인 등' 8명, '강도살인 등' 2명, '강간살인 등' 1명이 포함됐다. 그러나 법무부는 개별 범죄 내용에 대해서는 "판결이나 기존 보도 내용 등과 결합해 특정 수형자뿐 아니라 범죄 피해자까지 식별될 우려가 있다"며 제출하지 않았다. 무기수 각각이 무슨 범죄를 저질렀고 어떤 사정을 인정받아 풀려났는지는 여전히 확인하기 어려운 셈이다.

◆ 과밀에 확대 불가피하다지만…"심사 기준·석방 이유 공개해야"

법무부의 '2026 교정통계연보'에 따르면 지난해 전국 교정시설의 하루 평균 수용인원은 6만3680명으로, 수용정원(5만614명)을 1만3000여 명 웃돌았다. [AI 일러스트=챗GPT·김영은 기자, 자료=법무부]

법무부가 가석방 확대에 나선 배경에는 심각한 교정시설 과밀수용 문제가 있다. 법무부의 '2026 교정통계연보'에 따르면 지난해 전국 교정시설 수용률은 125.8%로, 통계 집계가 시작된 1991년 이후 두 번째로 높은 수준이다. 수용 정원을 초과한 인원이 생활하면서 수용 환경 악화는 물론 수용자 처우와 교정·교화에도 어려움이 커지고 있다. 이진수 차관은 국정감사에서 과밀수용 문제를 인정하며 가석방 확대와 함께 교정시설 확충도 추진하고 있다고 설명했다.

한 학계 관계자는 "가석방심사위는 수용 인원이 과밀하면 가석방을 늘리는 등 그때그때의 교정 여건까지 종합적으로 고려한 것으로 보인다"며 "개별 사례를 놓고 바깥에서 맞다, 안 맞다 하기는 쉽지 않다"고 짚었다.

그러나 전문가들 사이에서는 과밀 해소를 위한 가석방 확대가 불가피하더라도, 그만큼 심사의 투명성을 높여야 한다는 목소리가 나온다.

오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수는 "가석방이 과밀수용 해소 수단으로 활용되면서 문제가 커진 것"이라며, 징벌 실효기간이 지나지 않은 수형자를 제한사범으로 분류해 엄격히 심사한다면서도 정작 이들의 가석방 인원조차 관리하지 않는 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 지적했다. 이어 "징벌을 덜 받은 수형자는 탈락하고 더 많이 받은 수형자는 가석방됐다면, 그 이유를 설명할 수 있어야 한다"고 말했다.

그러면서 "재량에 따른 결정이라도 고무줄처럼 마음대로 할 수 있는 것은 아니다"라며 "징벌 횟수처럼 셀 수 있는 객관적 지표는 관리하고 공개해야 한다"고 덧붙였다. REPI상 고위험군, 즉 재범 위험이 높은 수형자의 가석방에 대해서도 "신상을 밝히자는 게 아니라, 가석방자를 익명으로 구분해 각각 어떤 사정이 고려됐는지 비교할 수 있게 하자는 것"이라며 "정보 공개를 통한 심사 투명성 확보가 중요하다"고 강조했다.

한편 교정시설 확충을 통한 과밀수용 해소에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다. 이 차관은 국정감사에서 교정시설 확충을 위해 민간투자사업(BTL) 방식 등을 도입해 추진하고 있지만, 가장 빠른 사업도 2029~2030년께 완료될 수 있다고 밝혔다. 교정시설 신축·이전 과정에서 예산 문제와 지방자치단체의 반대 등으로 사업이 지연되고 있는 만큼, 당분간 가석방 확대를 통한 과밀수용 해소 기조가 이어질 전망이다.

yek105@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
사진
'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동