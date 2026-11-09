李대통령 "정부가 소방의 119 되겠다"…인력 확충·처우 개선 약속

세종에서 64주년 소방의 날 기념식 참석

순직 소방관 세 자녀에 "아버지는 자랑스러운 소방관"

화재 사망자 15.7%↓·산불 사망자 '0'…"생명 앞에 지역 경계 없어"

AI·로봇·드론 '첨단 소방' 구축…"소방 안전 없인 국민 안전 없어"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 9일 "대한민국 소방이 밤낮없이 우리 국민을 지키는 것처럼 대한민국 정부가 우리 소방의 119가 돼 여러분을 꼭 지켜드리겠다"며 소방 인력 확충과 지휘체계 강화, 처우 개선을 약속했다.

이 대통령은 이날 세종에서 열린 '64주년 소방의 날 기념식'에 참석해 기념사에서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 특히 올해 4월 전남 완도 냉동창고 화재와 지난달 경기 부천 공장 화재에서 소방관 순직이 잇따른 점을 언급하면서 현장 대원의 안전을 거듭 강조했다.

이 대통령은 "소방이 안전하지 못하면 우리 국민의 안전 또한 보장될 수 없다는 사실을 반드시 명심해 주길 바란다"고 당부했다.

이날 기념식은 '목숨을 살리고 세상을 지키는 작은 신, 대한민국 소방'을 슬로건으로 열렸다. 윤호중 행정안전부 장관과 국회의원, 소방공무원, 의용소방대원, 순직 소방공무원 유가족 등 800여 명이 참석했다.

이재명 대통령이 9일 세종에서 열린 64주년 소방의 날 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다. [사진=KTV]

◆"작은 신의 역할 대신하는 영웅"…순직 소방관 유가족 위로

이 대통령은 "대한민국 소방은 한 치 앞이 보이지 않는 불길 속과 언제 무너질지 모르는 건물 안에서 국민의 생명을 구해내며 작은 신의 역할을 대신하는 영웅"이라고 치켜세웠다. 이어 "모든 국민이 안심하고 보내는 일상은 소방이 매일같이 흘리는 땀과 눈물 위에 만들어졌다"고 했다.

이 대통령은 그러면서 "얼마 전에도 우리는 유능한 소방관이자 한없이 든든한 남편, 자랑스러운 아버지를 떠나보냈다"며 유가족에게 위로를 전했다. 그러면서 "화마로 동료를 잃었음에도 또다시 화재 현장으로 달려가야만 했던 동료 소방공무원들께도 깊은 존경과 위로의 마음을 전한다"고 말했다.

이날 기념식에는 지난 4월 완도 냉동창고 화재 현장에서 순직한 고(故) 박승원 소방경의 세 자녀가 함께했다. 박 소방경은 당시 1차 진압 뒤 잔불을 확인하러 창고 안에 들어갔다가 유증기 폭발로 퇴로가 막혀 고 노태영 소방교와 함께 숨졌다.

이 대통령은 세 자녀에게 "여러분의 아버지는 무엇보다 소중한 사람의 목숨을 살리고 모두가 안전하게 살아가는 세상을 지키고자 끝까지 임무를 다한 자랑스러운 대한민국의 소방관"이라며 "아버지에 대한 자랑스러운 마음을 늘 간직하며 각자의 꿈을 향해 씩씩하게 나아가길 바란다"고 했다. 이어 "이 나라도 여러분의 아빠가 남긴 숭고한 정신을 항상 기억하며 여러분의 꿈이 더욱 찬란하게 빛날 수 있도록 세심하게 보살피고 지원하겠다"고 약속했다.

◆"생명 앞에 지역 경계 없다"…화재 사망자 15.7% 감소

이 대통령은 지난 1년간 소방의 성과도 짚었다. 이 대통령은 "필요한 순간에는 국가소방동원령을 발령해 전국의 소방력을 결집했다"며 "전국 곳곳의 산불, 경남 거제와 통영의 호우 현장, 인천 물류창고 화재를 비롯한 수많은 대형 재난 앞에서도 그 많은 위기를 슬기롭게 이겨낼 수 있었다"고 평가했다.

이 대통령은 화재 현장 골든타임 도착률이 높아졌고 화재 사망자는 15.7% 줄었다고 소개했다. 올봄 산불은 발생 건수가 전년과 비슷했지만 소방헬기 도착 시간과 평균 진화 시간이 크게 단축됐고, 산불 사망자는 한 명도 나오지 않았다는 설명이다.

올해부터 시행한 전국 소방헬기 통합 운용과 응급환자 국가 단위 이송 체계 강화도 성과로 꼽았다. 이 대통령은 세쌍둥이를 임신한 고위험 임산부를 경기 평택에서 서울까지, 위급한 임산부를 제주에서 울산까지 이송한 사례를 들며 "국민의 목숨을 구하는 일 앞에서는 지역의 경계가 존재하지 않는다는 것을 보여준 매우 값진 사례"라고 짚었다. 이날 행사에는 소방헬기의 도움으로 세쌍둥이를 건강하게 출산한 가족이 영상으로 소방대원들에게 감사 인사를 전하는 순서도 마련됐다.

이 대통령은 전국 9만여 의용소방대원에게도 감사를 전했다. 이 대통령은 "산불이 나면 산으로 달려가고 폭염과 한파에는 홀로 계신 어르신을 살펴줬다"며 "여러분이야말로 대한민국 지역 안전의 든든한 버팀목"이라고 했다. 아울러 "의용소방대가 더 큰 자부심과 보람을 느끼며 활동할 수 있도록 정부도 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.

◆"정부가 소방의 119 되겠다"…처우 개선·첨단 소방 약속

이 대통령은 기후위기로 재난이 다양화·대형화하고 있다며 "변화보다 한발 앞서 준비하고 대응하는 것만이 국민의 생명과 안전을 확실하게 지키는 길"이라고 강조했다. 이어 "그렇기 때문에 소방이 재난보다 먼저 달라져야 한다"며 현장 지휘의 전문성을 높이고 실제 재난 상황에 맞춘 대응훈련에 힘써 달라고 주문했다.

정부 지원책도 제시했다. 이 대통령은 "정부도 소방이 모든 재난에 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 소방 인력 확충과 지휘체계 강화 방안 마련에 힘쓸 것"이라고 밝혔다. 국민 누구나 사는 지역과 관계없이 균등하고 촘촘한 소방 안전을 보장받도록 소방 재원을 안정적으로 확보하고 안전 투자도 확대하겠다는 구상이다.

첨단 소방 구축 방안으로는 ▲인공지능(AI)의 현장 위험 요인 예측 ▲로봇·드론의 위험 현장 우선 진입 ▲무인 수상정 도입 ▲첨단 섬유 방화복 실용화 등을 제시했다.

이 대통령은 "국방 분야의 첨단기술을 소방에 적극 접목해 소방대원들의 안전도 더욱 단단하게 챙기겠다"고 했다.

이 대통령은 무엇보다 소방관 처우 개선 의지를 분명히 했다. 이 대통령은 "강한 소방은 좋은 장비만으로 만들어지지 않는다는 것을 잘 안다"며 "국가가 나와 내 가족을 끝까지 책임진다는 믿음이 생길 때 우리 소방은 더욱 안심하고 맡은 바 임무에 전념할 수 있을 것"이라고 말했다. 그러면서 올해 8월 충북 음성에서 문을 연 국립소방병원이 제복 입은 영웅들을 어느 곳보다 전문적으로 치료하는 병원이 되도록 지원하고, 소방공무원 심신수련원도 차질 없이 건립하겠다고 밝혔다.

아울러 "국가와 국민을 위한 헌신과 희생이 누군가 홀로 짊어지는 무게가 되지 않도록 남겨진 가족과 자녀의 삶은 국가가 세심하게 살피겠다는 약속을 드린다"고 했다.

이 대통령은 기념사 말미에 "국민 누구나 위태롭고 절박한 순간에 처하면 가장 먼저 119를 떠올린다"며 "그 세 숫자 안에는 내가 위험에 처하면 누군가 반드시 구하러 와 줄 것이라는 믿음과 희망이 담겨 있다"고 했다. 이어 "여러분의 임무는 여러분을 간절히 기다리는 가족과 동료들의 곁으로 무사히 돌아올 때 완수된다는 것을 결코 잊지 말기 바란다"고 당부했다.

the13ook@newspim.com