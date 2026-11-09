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李대통령 "정부가 소방의 119 되겠다"…인력 확충·처우 개선 약속

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  • 이재명 대통령은 9일 소방 인력 확충과 지휘체계 강화, 처우 개선을 약속했다
  • 이 대통령은 순직 소방관 유가족을 위로하고 현장 대원 안전을 강조했다
  • 정부는 AI·로봇·드론 도입과 국립소방병원 지원 등 첨단화를 추진한다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

세종에서 64주년 소방의 날 기념식 참석
순직 소방관 세 자녀에 "아버지는 자랑스러운 소방관"
화재 사망자 15.7%↓·산불 사망자 '0'…"생명 앞에 지역 경계 없어"
AI·로봇·드론 '첨단 소방' 구축…"소방 안전 없인 국민 안전 없어"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 9일 "대한민국 소방이 밤낮없이 우리 국민을 지키는 것처럼 대한민국 정부가 우리 소방의 119가 돼 여러분을 꼭 지켜드리겠다"며 소방 인력 확충과 지휘체계 강화, 처우 개선을 약속했다.

이 대통령은 이날 세종에서 열린 '64주년 소방의 날 기념식'에 참석해 기념사에서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 특히 올해 4월 전남 완도 냉동창고 화재와 지난달 경기 부천 공장 화재에서 소방관 순직이 잇따른 점을 언급하면서 현장 대원의 안전을 거듭 강조했다.

이 대통령은 "소방이 안전하지 못하면 우리 국민의 안전 또한 보장될 수 없다는 사실을 반드시 명심해 주길 바란다"고 당부했다.

이날 기념식은 '목숨을 살리고 세상을 지키는 작은 신, 대한민국 소방'을 슬로건으로 열렸다. 윤호중 행정안전부 장관과 국회의원, 소방공무원, 의용소방대원, 순직 소방공무원 유가족 등 800여 명이 참석했다.

이재명 대통령이 9일 세종에서 열린 64주년 소방의 날 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다. [사진=KTV]

◆"작은 신의 역할 대신하는 영웅"…순직 소방관 유가족 위로

이 대통령은 "대한민국 소방은 한 치 앞이 보이지 않는 불길 속과 언제 무너질지 모르는 건물 안에서 국민의 생명을 구해내며 작은 신의 역할을 대신하는 영웅"이라고 치켜세웠다. 이어 "모든 국민이 안심하고 보내는 일상은 소방이 매일같이 흘리는 땀과 눈물 위에 만들어졌다"고 했다.

이 대통령은 그러면서 "얼마 전에도 우리는 유능한 소방관이자 한없이 든든한 남편, 자랑스러운 아버지를 떠나보냈다"며 유가족에게 위로를 전했다. 그러면서 "화마로 동료를 잃었음에도 또다시 화재 현장으로 달려가야만 했던 동료 소방공무원들께도 깊은 존경과 위로의 마음을 전한다"고 말했다.

이날 기념식에는 지난 4월 완도 냉동창고 화재 현장에서 순직한 고(故) 박승원 소방경의 세 자녀가 함께했다. 박 소방경은 당시 1차 진압 뒤 잔불을 확인하러 창고 안에 들어갔다가 유증기 폭발로 퇴로가 막혀 고 노태영 소방교와 함께 숨졌다.

이 대통령은 세 자녀에게 "여러분의 아버지는 무엇보다 소중한 사람의 목숨을 살리고 모두가 안전하게 살아가는 세상을 지키고자 끝까지 임무를 다한 자랑스러운 대한민국의 소방관"이라며 "아버지에 대한 자랑스러운 마음을 늘 간직하며 각자의 꿈을 향해 씩씩하게 나아가길 바란다"고 했다. 이어 "이 나라도 여러분의 아빠가 남긴 숭고한 정신을 항상 기억하며 여러분의 꿈이 더욱 찬란하게 빛날 수 있도록 세심하게 보살피고 지원하겠다"고 약속했다.

◆"생명 앞에 지역 경계 없다"…화재 사망자 15.7% 감소

이 대통령은 지난 1년간 소방의 성과도 짚었다. 이 대통령은 "필요한 순간에는 국가소방동원령을 발령해 전국의 소방력을 결집했다"며 "전국 곳곳의 산불, 경남 거제와 통영의 호우 현장, 인천 물류창고 화재를 비롯한 수많은 대형 재난 앞에서도 그 많은 위기를 슬기롭게 이겨낼 수 있었다"고 평가했다.

이 대통령은 화재 현장 골든타임 도착률이 높아졌고 화재 사망자는 15.7% 줄었다고 소개했다. 올봄 산불은 발생 건수가 전년과 비슷했지만 소방헬기 도착 시간과 평균 진화 시간이 크게 단축됐고, 산불 사망자는 한 명도 나오지 않았다는 설명이다.

올해부터 시행한 전국 소방헬기 통합 운용과 응급환자 국가 단위 이송 체계 강화도 성과로 꼽았다. 이 대통령은 세쌍둥이를 임신한 고위험 임산부를 경기 평택에서 서울까지, 위급한 임산부를 제주에서 울산까지 이송한 사례를 들며 "국민의 목숨을 구하는 일 앞에서는 지역의 경계가 존재하지 않는다는 것을 보여준 매우 값진 사례"라고 짚었다. 이날 행사에는 소방헬기의 도움으로 세쌍둥이를 건강하게 출산한 가족이 영상으로 소방대원들에게 감사 인사를 전하는 순서도 마련됐다.

이 대통령은 전국 9만여 의용소방대원에게도 감사를 전했다.  이 대통령은 "산불이 나면 산으로 달려가고 폭염과 한파에는 홀로 계신 어르신을 살펴줬다"며 "여러분이야말로 대한민국 지역 안전의 든든한 버팀목"이라고 했다. 아울러 "의용소방대가 더 큰 자부심과 보람을 느끼며 활동할 수 있도록 정부도 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.

◆"정부가 소방의 119 되겠다"…처우 개선·첨단 소방 약속

이 대통령은 기후위기로 재난이 다양화·대형화하고 있다며 "변화보다 한발 앞서 준비하고 대응하는 것만이 국민의 생명과 안전을 확실하게 지키는 길"이라고 강조했다. 이어 "그렇기 때문에 소방이 재난보다 먼저 달라져야 한다"며 현장 지휘의 전문성을 높이고 실제 재난 상황에 맞춘 대응훈련에 힘써 달라고 주문했다.

정부 지원책도 제시했다. 이 대통령은 "정부도 소방이 모든 재난에 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 소방 인력 확충과 지휘체계 강화 방안 마련에 힘쓸 것"이라고 밝혔다. 국민 누구나 사는 지역과 관계없이 균등하고 촘촘한 소방 안전을 보장받도록 소방 재원을 안정적으로 확보하고 안전 투자도 확대하겠다는 구상이다.

첨단 소방 구축 방안으로는 ▲인공지능(AI)의 현장 위험 요인 예측 ▲로봇·드론의 위험 현장 우선 진입 ▲무인 수상정 도입 ▲첨단 섬유 방화복 실용화 등을 제시했다.

이 대통령은 "국방 분야의 첨단기술을 소방에 적극 접목해 소방대원들의 안전도 더욱 단단하게 챙기겠다"고 했다.

이 대통령은 무엇보다 소방관 처우 개선 의지를 분명히 했다. 이 대통령은 "강한 소방은 좋은 장비만으로 만들어지지 않는다는 것을 잘 안다"며 "국가가 나와 내 가족을 끝까지 책임진다는 믿음이 생길 때 우리 소방은 더욱 안심하고 맡은 바 임무에 전념할 수 있을 것"이라고 말했다. 그러면서 올해 8월 충북 음성에서 문을 연 국립소방병원이 제복 입은 영웅들을 어느 곳보다 전문적으로 치료하는 병원이 되도록 지원하고, 소방공무원 심신수련원도 차질 없이 건립하겠다고 밝혔다.

아울러 "국가와 국민을 위한 헌신과 희생이 누군가 홀로 짊어지는 무게가 되지 않도록 남겨진 가족과 자녀의 삶은 국가가 세심하게 살피겠다는 약속을 드린다"고 했다.

이 대통령은 기념사 말미에 "국민 누구나 위태롭고 절박한 순간에 처하면 가장 먼저 119를 떠올린다"며 "그 세 숫자 안에는 내가 위험에 처하면 누군가 반드시 구하러 와 줄 것이라는 믿음과 희망이 담겨 있다"고 했다. 이어 "여러분의 임무는 여러분을 간절히 기다리는 가족과 동료들의 곁으로 무사히 돌아올 때 완수된다는 것을 결코 잊지 말기 바란다"고 당부했다.

the13ook@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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