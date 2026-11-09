원하는 조건이 달라졌다…노인일자리 참여자 '전일제·180만원' 일자리 원해

노인 5명 중 1명 '외로움 고위험군'

'연령 높을수록' 노인일자리 선호

연령 모두 노인일자리 참여 원해

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 노인일자리사업 참여자 중 전일제를 희망하는 비율이 10.2%에서 52.6%로 급증하고 희망 월소득도 180만 원으로 높아지는 등 베이비부머 세대의 진입으로 일자리 희망 조건이 변하고 있다.

한국노인인력개발원은 숭실대에서 2026 사회복지 공동학술대회 산학협력 세션으로 '제50차 고령사회전문가포럼'을 열었다고 9일 밝혔다.

제50차 고령사회전문가포럼 [사진=한국노인인력개발원]

제50차 고령사회전문가포럼은 '베이비부머 세대, 새로운 노년을 말하다'를 주제로 '한국 어르신의 일과 삶 패널(KSWL)' 제1차 자료를 활용해 베이비부머 세대의 생활 실태와 노동시장 참여 특성을 살폈다. 이후 노년기 재편에 따른 정책 과제를 논의했다.

천재영 개발원 팀장은 문화와 젠더, 교육과 배움, 디지털, 사회적 관계, 마음건강과 인지력 등 다섯 가지 영역에서 베이비부머 세대의 생활 실태와 삶의 질을 분석했다. 분석 결과, 베이비부머 세대의 스마트폰·태블릿 보유율은 97.3%에 이르지만 인터넷을 제한 없이 이용하는 비율은 55.4%에 그쳐 디지털 활용의 간극이 확인됐다.

경제활동에 참여하는 노인에 비해 참여하지 않는 노인은 외로움 고위험군, 우울 비율이 높았다. 외로움 고위험군은 20.1%, 사회적 고립 고위험군은 10.4%로 나타났다. 천 팀장은 초고령사회 사회정책 연구에서 '생활환경적 여건(고령친화환경)'과 '관계적 자원(대인존재감)'이라는 두 가지 관점이 필요하다고 제언했다.

김가원 개발원 부연구위원은 노인일자리사업 참여자와 비참여자를 세대별로 비교해 베이비부머 세대의 노동시장 참여와 노인일자리 수요 변화를 분석했다. 분석 결과, 노인일자리를 1순위 희망 일자리로 꼽은 비율은 70~74세, 65~69세, 60~64세 집단으로 갈수록 낮아졌고 상당 부분은 민간일자리를 희망하는 것으로 나타났다.

노인일자리사업 참여자의 경우에도 전일제 희망 비율은 10.2%에서 52.6%로 높아졌다. 희망 월소득 규모도 70만원에서 180만원으로 증가해 세대 간 차이가 나타났다.

기회가 주어지면 노인일자리사업에 참여하겠다는 의향은 세대 간 차이가 없었다. 베이비부머 세대에게 있어 노인일자리사업은 노동시장 일자리와 함께 고려하는 선택지 중 하나인 것으로 분석됐다.

김 부연구위원은 베이비부머 세대의 노인일자리사업 희망 특성은 정책수요 자체의 감소가 아니라 원하는 일의 조건 변화로 해석할 필요가 있다고 강조했다. 근로시간과 보수 수준의 다양화, 공익활동사업의 소득보완 기능 유지, 경력 연계형 직무 제공과 직무교육 강화 등도 정책 과제로 제시됐다.

개발원은 이번 포럼에서 논의된 결과를 토대로 베이비부머 세대의 다양한 일자리 수요에 대응할 수 있도록 노인일자리 및 사회활동 지원사업의 구성과 조건을 개선하는 노력을 이어갈 계획이다. '한국 어르신의 일과 삶 패널' 조사를 지속해 노년기 삶과 일의 변화를 추적하는 근거 기반 정책 연구도 확대할 예정이다.

sdk1991@newspim.com