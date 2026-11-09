컴투스, '서머너즈 워'에 시즌제 PvP 콘텐츠 추가

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 9일 ‘서머너즈 워’에 시즌제 PvP 콘텐츠를 업데이트했다
- 차원 아레나는 전용 몬스터와 룬 조합으로 유저 간 승부를 겨루는 콘텐츠다
- 첫 시즌에는 몬스터 190종이 등장하며 11월과 12월 베타 운영될 예정이다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 모바일 게임 '서머너즈 워: 천공의 아레나'에 신규 시즌제 PvP 콘텐츠 '차원 아레나'를 업데이트했다.
차원 아레나는 매 시즌 제공되는 전용 몬스터로 전 세계 유저와 경쟁하는 콘텐츠다. 모든 유저가 동등한 조건에서 출발하며 몬스터 조합과 룬 세팅 전략이 승부의 핵심이다.
시즌 시작 시 지급되는 '차원 아레나 소환서' 50장으로 전용 몬스터를 소환할 수 있다. 소환된 몬스터는 6성·최대 레벨·각성·스킬 최대 강화 상태로 제공되며 +15 강화된 전설 등급 고대 룬도 기본 장착된다. 별도의 육성 부담 없이 즉시 전투에 활용할 수 있다.
전투에서는 승점이 비슷한 유저 3명이 매칭되면 그 중 한 명을 선택해 대결한다. 참여에 따라 소환서와 '차원 전용 룬'을 추가로 획득하며 새로운 몬스터를 소환하고 기존 룬을 교체하면서 자신만의 덱을 발전시킬 수 있다. 시즌마다 몬스터와 룬이 달라져 매번 색다른 전략 경쟁을 즐길 수 있다.
첫 시즌에는 2014년 4월 국내 출시 당시 몬스터 38종이 물·불·바람·빛·어둠 속성별로 총 190마리 등장한다.
컴투스는 11월 30일까지 이벤트를 진행한다. 방어 덱 등록, 차원 룬 50회 획득, 차원 룬 1회 각인, 차원 아레나 가이드 확인 등 주요 기능을 익힐 수 있는 미션을 마련했다. 미션 누적 달성 횟수에 따라 빛과 어둠의 소환서, 신비의 소환서, 연성석 등을 지급하며 모든 미션을 완료하면 신비의 소환서 3장을 추가로 획득할 수 있다.
차원 아레나는 11월과 12월 베타 형태로 운영될 예정이다.
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