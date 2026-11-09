에스더블유엠(SWM.ai) 강남 로보택시 누적 탑승 1만9682건 기록

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 자율주행 로보택시 기업 에스더블유엠(SWM.ai)은 서울 강남에서 운영 중인 자율주행 로보택시의 누적 탑승 건수가 2026년 10월 말 기준 1만9682건을 기록했다고 밝혔다.

[이미지=에스더블유엠]

에스더블유엠의 연도별 탑승 실적은 2024년 1,668건, 2025년 5,102건이다. 올해는 10월까지 1만2912건을 기록하며, 지난해 연간 실적의 약 2.5배에 도달했다.

에스더블유엠은 2024년 9월 29일 차량 3대로 서비스를 시작했다. 이후 2026년 4월 6일 유상운송 전환과 함께 2대를 추가해 총 5대를 운행했으며, 8월 20일 8대를 증차해 현재 총 13대를 운영 중이다.

강남 로보택시는 정해진 노선을 반복하는 방식이 아닌, 운행 구역 안에서 승객의 호출 위치와 목적지에 따라 이동하는 구역형 서비스다. 에스더블유엠은 자율주행 시스템 개발과 차량 운행을 함께 수행하며 복잡한 교통 환경에서 필요한 기술과 운영 경험을 축적하고 있다.

지난 10월 22일, 에스더블유엠은 'FIX 2026 이노베이션 어워즈'에서 도심형 자율주행 로보택시로 국토교통부 장관상인 미래모빌리티 분야 최고혁신기술상을 수상했다.

에스더블유엠은 주변 환경을 파악하는 인지, 주행 경로를 결정하는 판단, 차량 움직임을 조정하는 제어를 아우르는 소프트웨어와 차량 통합 기술을 보유하고 있다. 자체 데이터 관리·가공 기술인 TruD는 실도로에서 수집한 센서 데이터의 동기화, 선별, 라벨링을 지원하며 자율주행 AI 개발에 활용된다.

현재 에스더블유엠은 자율주행 시스템에 시각·언어·행동을 연결하는 VLA(Vision-Language-Action) 모델 적용을 진행 중이다. 실제 도심 주행 데이터와 운영 경험을 바탕으로 복잡한 교통 상황의 맥락을 이해하고 주행 판단에 반영하는 자율주행 AI 구현을 목표로 한다.

또한, 기존 택시업계와의 협력도 이어가고 있다. 서울시택시운송사업조합과 로보택시 운영에 필요한 충전·주차·차량 점검 등 인프라 연계를 추진하며 서비스 운영 기반을 넓히고 있다.

whitss@newspim.com