LG유플러스, 서울대·KAIST·연세대와 한국형 음성 AI 공동 개발

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한국어 특화 'K-보이스 엔진' 개발 추진

말투·감정 인식부터 장기 대화까지 연구

[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = LG유플러스가 서울대학교, 한국과학기술원(KAIST), 연세대학교와 손잡고 한국어에 특화된 차세대 음성 인공지능(AI) 기술 개발에 나선다. 이용자의 말투와 감정, 대화 맥락을 파악해 사람처럼 자연스럽게 소통하는 음성 AI를 구현한다는 목표다.

LG유플러스는 이들 대학과 'K-보이스 AI 얼라이언스(K-Voice AI Alliance)'를 출범했다고 9일 밝혔다.

LG유플러스 용산사옥에서 열린 체결식에서 이상엽 LG유플러스 CTO(왼쪽)와 이교구 서울대학교 융합과학기술대학원 교수가 기념촬영을 하고 있다. [사진=LG유플러스]

이번 협력은 AI가 사람의 음성을 직접 이해하고 음성으로 응답하는 '음성 대 음성(V2V·Voice-to-Voice)' 기술 확보에 초점을 맞췄다.

기존 음성 AI는 이용자의 말을 문자로 변환한 뒤 답변을 생성하고 이를 다시 음성으로 출력하는 방식을 주로 사용했다. 여러 단계를 순차적으로 거치는 과정에서 응답이 지연되거나 음성이 부자연스러워지는 한계가 있었다.

반면 V2V 기술은 음성을 직접 처리해 이러한 단계를 줄이고, 말의 내용뿐 아니라 억양과 감정 등 비언어적 정보까지 반영하는 것을 목표로 한다.

LG유플러스는 해외 기술 의존도를 낮추고 한국어 대화 환경에 최적화된 기술을 확보하기 위해 산학 협력 체계를 구축했다. 참여 기관들은 한국어 음성 AI의 성능 평가 기준을 마련하고, 이를 바탕으로 다양한 서비스에 적용할 수 있는 'K-보이스 엔진'을 공동 개발할 계획이다.

(왼쪽부터)정성권 LG유플러스 AX서비스개발그룹장, 정혜윤 CX센터장, 케빈 조 CSO, 이상엽 CTO, 이교구 서울대학교 융합과학기술대학원 교수, 정준선 KAIST 전기 및 전자공학부 교수, 조대곤 연세대학교 경영대학 교수. [사진=LG유플러스]

대학별로 연구 분야도 나눴다. 서울대학교는 AI가 상황에 맞는 말투와 목소리로 응답하고, 이용자의 말을 들으면서 자연스럽게 대화를 이어가는 기술을 연구한다.

KAIST는 여러 사람이 동시에 대화하는 환경에서 AI가 응답 대상을 판단하는 기술과 장시간 대화에서도 앞선 내용을 기억해 맥락을 유지하는 기술을 개발한다. 연세대학교는 음성 AI를 상담 서비스에 적용했을 때 고객의 이해도와 상담 완료 여부 등을 분석해 실제 서비스 효과를 검증한다.

LG유플러스는 음성 AI를 차세대 AI 서비스의 핵심 기술로 보고 관련 사업을 확대하고 있다. 지난 3월 세계이동통신박람회(MWC 2026) 기조연설에서 '유플러스 보이스 AI(U+ Voice AI)' 전략을 발표했으며, 7월부터는 글로벌 통신장비 기업 에릭슨과 네트워크 기반 음성 AI 솔루션을 공동 개발하고 있다.

이번 공동 연구를 통해 확보한 기술은 향후 LG유플러스의 다양한 음성 AI 서비스에 단계적으로 적용할 방침이다.

이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO·전무)는 "음성은 누구나 쉽고 자연스럽게 AI를 이용할 수 있게 하는 중요한 수단"이라며 "한국인과 한국어에 특화된 음성 AI 기술을 확보하고, 노년층 등 AI 시대에 소외되는 계층이 줄어들 수 있도록 기술 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com