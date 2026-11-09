카카오게임즈, '패스 오브 엑자일 2' 신규 액트·클래스 공개

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈는 7~8일 엑자일콘에서 패스 오브 엑자일2 신규 정보를 공개했다
- 패스 오브 엑자일2는 12일 신규 액트와 보스가 추가돼 캠페인이 완성된다
- 신규 클래스와 리그가 공개됐으며 전작은 14일 엔드게임을 개편한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈는 지난 7~8일 뉴질랜드 오클랜드에서 열린 '엑자일콘 2026'을 통해 '패스 오브 엑자일 2'의 신규 정보를 공개했다.
12월 12일 정식 출시를 앞둔 '패스 오브 엑자일 2'에는 신규 액트 5, 6이 추가되며 전체 캠페인이 완성된다. 신규 액트에는 24개 지역과 18종의 신규 고유 보스가 포함된다.
이번 행사에서는 신규 클래스 '듀얼리스트'와 '쉐도우'의 플레이 영상이 공개됐다. 듀얼리스트의 전직 클래스인 '나이트'는 검과 출혈 스킬을 활용하며 단검과 함정을 사용하는 '쉐도우'는 정식 출시 시 '어쌔신'과 '인필트레이터' 2종의 전직 클래스가 추가될 예정이다.
신규 리그 '레이클라스트의 정복자들'도 선보였다. 플레이어가 직접 군대를 모집하고 성을 건설해 공성전을 펼칠 수 있으며 지도 공략과 세력 간 영토 점령 콘텐츠를 즐길 수 있다. 신규 고유 아이템과 스킬젬이 추가되고 기존 고유 아이템이 개편되며, 엔드게임 시스템이 개선된다.
전작 '패스 오브 엑자일'에는 11월 14일 신규 리그 '움브라의 마녀단'이 추가되고 엔드게임이 전면 개편된다. 기존 리그 콘텐츠 간 상호작용이 확대되고 '허상' 리그가 고정 콘텐츠에 편입될 예정이다.
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