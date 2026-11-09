피엔케이피부임상연구센타, 태국 화장품 전시회서 K-피부임상 기술 공개

OCT·라만 분광법 활용한 피부 효능평가 기술 소개…글로벌 브랜드 상담 진행

다인종 인체적용시험·영문 보고서 등 해외시장 진출 지원 서비스 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인체적용시험 전문기업 피엔케이피부임상연구센타가 태국 방콕에서 열린 글로벌 화장품 전시회에 참가해 피부임상 평가 기술과 데이터 활용 방안을 소개했다. 해외 화장품 브랜드를 대상으로 효능 검증부터 마케팅 콘텐츠 제작까지 연계하는 서비스를 확대한다는 계획이다.

9일 피엔케이피부임상연구센타는 지난 3일부터 5일까지 태국 방콕에서 열린 화장품 원료·기술 전시회 '2026 인코스메틱스 아시아(in-cosmetics Asia)'에 참가했다고 밝혔다.

이번 전시회에서 피엔케이는 인체적용시험 결과를 시각화한 이미지와 다양한 효능평가 사례를 선보였다. 특히 OCT(광간섭단층촬영)와 라만 분광법(Raman Spectroscopy)을 활용한 피부 분석 기술을 소개하고, 시험 결과를 해외시장 진출에 필요한 제품 설명 자료와 마케팅 콘텐츠로 활용하는 방안을 제시했다.

[사진=피엔케이피부임상연구센타]

OCT는 제품 사용 전후의 피부 구조를 영상으로 관찰·분석하는 기술이며, 라만 분광법은 특정 성분의 피부 흡수도를 평가하는 데 활용된다. 피엔케이는 제품 특성과 시험 목적에 따라 해당 기술을 적용해 피부 변화와 성분 흡수 양상을 분석하고 있다. 피부 진정과 장벽 개선 등 개별 효능은 별도의 시험 항목을 통해 평가한다.

피엔케이는 라만 분광법을 활용한 피부 흡수도 평가 기술을 개발해 왔으며, '유동성 시료의 3차원 라만 이미지 매핑 측정 장치' 관련 특허를 국내와 미국에서 확보했다. 전시 기간 열린 세미나에서는 'K-Clinical Trial의 활용 전략과 K-Beauty 적용 사례 및 신규 시험법'을 주제로 실제 K-뷰티 제품에 적용한 시험 사례도 소개했다.

현장에서는 미국과 유럽, 동남아 시장 진출을 준비하는 더마코스메틱 브랜드들과 인체적용시험 및 데이터 활용에 관한 상담도 진행했다. 해외 바이어들은 시험 결과를 현지 제품 홍보와 판매에 활용하는 방안에 관심을 보였다고 회사 측은 설명했다.

피엔케이는 다인종 피험자를 대상으로 한 인체적용시험과 영문 결과보고서를 제공하고 있다. 아마존과 큐텐 등 해외 판매 채널의 특성과 진출 국가별 표시·광고 기준을 고려한 마케팅 콘텐츠 제작도 지원한다. 제품 사용 전후 이미지와 피부 분석 영상, 시험 결과에 근거한 효능 설명 자료 등이 포함된다.

회사는 현재 400여 개의 시험 프로토콜과 950만 건의 피부임상 데이터를 보유하고 있다. 이를 바탕으로 제품별 평가 방법을 제안하고, 시험 결과를 제품 기획과 해외 마케팅에 활용할 수 있도록 서비스 범위를 확대하고 있다.

피엔케이 관계자는 "지난 7월 인코스메틱스 코리아에서 해외 시장 진출에 필요한 효능 입증 데이터의 활용 방안을 소개했다면, 이번에는 그 데이터를 해외 소비자에게 전달하는 마케팅 콘텐츠로 연결하는 방안까지 선보였다"며 "OCT·라만 기반 평가 기술을 고도화하고 다인종 피험자 풀과 영문 보고 체계를 확대해, 글로벌 브랜드가 제품 기획 단계부터 찾는 K-피부임상 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com